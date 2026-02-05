Prudence en vue à Wall Street, l'Europe au gré des résultats avant la BCE

L'enseigne Wall Street à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York (NYSE)

par Blandine Henault

Wall Street est attendue sur une note prudente jeudi tandis que les Bourses européennes évoluent sans tendance claire à la mi-journée, au gré des publications de résultats d'entreprises, les investisseurs attendant la décision de politique ‍monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque centrale européenne (BCE).

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en repli de 0,13% pour le Dow Jones, en hausse de 0,05% pour le S&P500 et de 0,16% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 progresse de 0,32% à 8.288,29 points vers ‌11h20 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,23% et à Londres, le FTSE perd 0,25%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,36%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro perd 0,06% et le Stoxx 600 se replie de 0,33%.

La BCE devrait annoncer à 13h15 GMT un statu quo ​sur ses taux d'intérêt alors que l'inflation en zone euro évolue depuis plusieurs mois autour de la cible de 2% de la banque ⁠centrale. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, devrait toutefois être interrogée sur le renforcement de l'euro, susceptible de peser sur les perspectives d'inflation.

Avant cela, la BoE annoncera à 12h00 GMT sa décision de politique monétaire pour laquelle un statu ⁠quo est aussi attendu.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Alphabet ‍recule de 1,3% en avant-Bourse alors que les investisseurs peinent à digérer les annonces du géant technologique ⁠américain, qui a fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes tout en annonçant un doublement de ses investissements dans l'IA.

Les résultats d'Amazon sont attendus après la clôture de Wall Street.

VALEURS EN EUROPE L'indice Stoxx de la technologie rebondit de 1,27% après avoir cédé plus de 6% lors des deux dernières séances ​sur fond de craintes autour de l'essor de l'IA. Sur la même période, Publicis a chuté de 11,3%. Le géant publicitaire regagne 1,7% ce jeudi.

En tête du CAC 40, BNP Paribas gagne 4,9% après des résultats trimestriels jugés rassurants.

A l'inverse, sa consoeur espagnole BBVA chute de 6,5%, la hausse des coûts ayant ⁠compensé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

CHANGES

Le regain d'aversion au risque profite au dollar, qui évolue à un plus haut de ​deux semaines face à un panier de devises de référence.

L'euro recule de 0,12% à 1,1791 dollar avant les ​annonces de la BCE.

La livre sterling ​recule pour sa part de 0,32% à 1,3607 dollar dans l'attente de la décision de la BoE.

Sous pression, le bitcoin est tombé pour la première ​fois depuis novembre 2024 sous la barre des 70.000 dollars.

TAUX

Le rendement du Bund allemand ⁠à dix ans avance d'un point de base, à 2,8684%, avant les annonces de la BCE et les déclarations de sa présidente Christine Lagarde.

Le rendement des Treasuries à dix ans est inchangé, à 4,2796%.

Le rapport sur l'emploi non-agricole aux Etats-Unis pour janvier, dont la publication était initialement prévue vendredi, sera publié le 11 février en raison du récent court "shutdown" aux Etats-Unis.

PÉTROLE

Les cours du brut évoluent au gré des fluctuations des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis. Ils ont grimpé ‌mercredi alors que des doutes ont émergé sur une reprise des négociations prévue vendredi entre Washington et Téhéran. La réunion a finalement été confirmée - même si l'ordre du jour reste incertain - provoquant un repli des cours.

Le baril de Brent recule de 1,67% à 68,3 dollars et celui du brut léger américain (WTI) perd 1,7% à 64,04 dollars.

MÉTAUX

Les cours des métaux précieux subissent un nouveau mouvement de vente avec le renchérissement du dollar et l'apaisement relatif des tensions géopolitiques.

L'or recule de 1,5% à 4.888 dollars l'once tandis que l'argent lâche 10,3% à 79 dollars l'once.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 FEVRIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires ‌au semaine au 212.000 209.000

chômage 31 janvier

USA 15h00 Enquête JOLTS décembre 7,200 mlns 7,146

mlns

(Rédigé par Blandine Hénault)