ArcelorMittal dépasse les attentes au 4e trimestre, voit les mesures de l’UE comme un soutien à la rentabilité

Logo du groupe sidérurgique ArcelorMittal à Basse-Indre

ArcelorMittal, le deuxième sidérurgiste mondial, monte en Bourse jeudi après avoir annoncé un résultat opérationnel du quatrième trimestre supérieur aux attentes, estimant que la baisse des importations d’acier en ‍Europe devrait rétablir la rentabilité de ses usines sur le continent.

Vers 11h13 GMT, le titre prend 2,27%, en tête du CAC 40 qui avance de 0,23% au même moment. L'indice de référence néerlandais AEX est en hausse de 0,18%. Le ‌titre ArcelorMittal a gagné environ 25% depuis le début de l’année.

Au quatrième trimestre, l'Ebitda a atteint 1,59 milliard de dollars (1,35 milliard d'euros), légèrement au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 1,51 milliard de dollars, selon ​le consensus fourni par le groupe.

Le groupe s’attend à une augmentation de la production et des livraisons dans ⁠toutes les régions en 2026 par rapport à 2025.

La société basée au Luxembourg prévoit un Capex pour 2026 de 4,5 à 5,0 milliards de dollars afin de soutenir la croissance à moyen ⁠et long terme.

ArcelorMittal a ajouté que la ‍demande mondiale d’acier hors Chine devrait croître d’environ 2 % au cours de l’exercice 2026.

Le ⁠groupe s’attend à en bénéficier particulièrement en Europe, où il anticipe un regain de parts de marché pour ses aciéries locales face aux importations, grâce au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) récemment entré en vigueur et aux propositions de la Commission ​européenne visant à réduire les quotas d’importation.

Le MACF, en vigueur depuis le 1er janvier, permet à l’Union européenne de taxer les produits importés à forte intensité carbone afin de rétablir des conditions de concurrence équitables pour les producteurs locaux, ⁠soumis à des critères environnementaux plus stricts que certains concurrents.

"Dans l’ensemble, cette combinaison d’évolutions réglementaires positives, de ​tendances macroéconomiques structurellement favorables et d’un environnement opérationnel amélioré nous place en bonne position ​pour continuer à honorer notre engagement ​de long terme visant à générer des rendements réguliers pour les actionnaires", a déclaré Aditya Mittal, directeur général du ​groupe, dans un communiqué.

ArcelorMittal estime que ces mesures devraient réduire d’environ ⁠40% le volume des produits sidérurgiques plats et longs importés dans l’Union européenne, par rapport aux niveaux de 2024.

"C’est vraiment ce qui va soutenir l’industrie et l’aider à fonctionner avec des taux d’utilisation des capacités plus élevés", a déclaré le directeur financier Genuino Christino à Reuters. "Et cela devrait à son tour améliorer la rentabilité."

Les effets complets de ces mesures seront visibles en ‌2027, les quotas d’importation révisés devant entrer en vigueur à partir du 1er juillet de cette année, a précisé Genuino Christino.

Les analystes de Jefferies estiment qu'avec un quatrième trimestre "solide et des perspectives 2026 encourageantes", le titre apparaît soutenu à ces niveaux ".

"Le MACF et les nouveaux quotas d’importation ont réinitialisé structurellement les perspectives de l’industrie sidérurgique européenne, entraînant une utilisation plus élevée des capacités et le rétablissement de la rentabilité", ajoute le courtier.

(Rédigé par Elena Smirnova et Javi West Larrañaga, édité ‌par Blandine Hénault et Augustin Turpin)