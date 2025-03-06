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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 06/03/2025 à 10:57

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/04/35

COUPON 4,75%

VOLUME ADJUGE 2,898 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,895 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 110,33%

% SERVI AU PRIX LIMITE 48,63%

TAUX MOYEN PONDERE 3,51%

A COMPARER A 3,24%

EN DATE DU 07/11/24

DATE DE REGLEMENT 10/03/25

OAT

MATURITE 25/05/35

COUPON 3,20%

VOLUME ADJUGE 6,383 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 18,301 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 97,04%

% SERVI AU PRIX LIMITE 60,28%

TAUX MOYEN PONDERE 3,54%

A COMPARER A 3,15%

EN DATE DU 06/02/25

DATE DE REGLEMENT 10/03/25

OAT

MATURITE 25/06/39

COUPON 1,75%

VOLUME ADJUGE 1,194 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 4,013 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 78,52%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,71%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 10/03/25

OAT

MATURITE 25/05/43

COUPON 2,50%

VOLUME ADJUGE 2,520 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 5,991 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 82,14%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,88%

A COMPARER A 3,77%

EN DATE DU 09/01/25

DATE DE REGLEMENT 10/03/25

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