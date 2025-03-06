TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/04/35
COUPON 4,75%
VOLUME ADJUGE 2,898 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,895 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 110,33%
% SERVI AU PRIX LIMITE 48,63%
TAUX MOYEN PONDERE 3,51%
A COMPARER A 3,24%
EN DATE DU 07/11/24
DATE DE REGLEMENT 10/03/25
OAT
MATURITE 25/05/35
COUPON 3,20%
VOLUME ADJUGE 6,383 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 18,301 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,04%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,28%
TAUX MOYEN PONDERE 3,54%
A COMPARER A 3,15%
EN DATE DU 06/02/25
DATE DE REGLEMENT 10/03/25
OAT
MATURITE 25/06/39
COUPON 1,75%
VOLUME ADJUGE 1,194 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,013 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 78,52%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,71%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 10/03/25
OAT
MATURITE 25/05/43
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 2,520 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,991 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 82,14%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,88%
A COMPARER A 3,77%
EN DATE DU 09/01/25
DATE DE REGLEMENT 10/03/25
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