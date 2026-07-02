TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/36
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,700 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,950 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 80,13%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,75%
TAUX MOYEN PONDERE 3,68%
A COMPARER A 3,46%
EN DATE DU 05/03/26
DATE DE REGLEMENT 06/07/26
OAT
MATURITE 25/11/36
COUPON 3,70%
VOLUME ADJUGE 7,025 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 16,686 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,72%
% SERVI AU PRIX LIMITE 37,11%
TAUX MOYEN PONDERE 3,73%
A COMPARER A 3,80%
EN DATE DU 04/06/26
DATE DE REGLEMENT 06/07/26
OAT
MATURITE 25/04/41
COUPON 4,50%
VOLUME ADJUGE 2,099 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,405 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 105,12%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,03%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 06/07/26
OAT
MATURITE 25/05/46
COUPON 4,10%
VOLUME ADJUGE 2,176 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,136 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,67%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,27%
A COMPARER A 4,22%
EN DATE DU 07/05/26
DATE DE REGLEMENT 06/07/26
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