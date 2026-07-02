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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 10:56

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/05/36

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 2,700 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 8,950 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 80,13%

% SERVI AU PRIX LIMITE 16,75%

TAUX MOYEN PONDERE 3,68%

A COMPARER A 3,46%

EN DATE DU 05/03/26

DATE DE REGLEMENT 06/07/26

OAT

MATURITE 25/11/36

COUPON 3,70%

VOLUME ADJUGE 7,025 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 16,686 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,72%

% SERVI AU PRIX LIMITE 37,11%

TAUX MOYEN PONDERE 3,73%

A COMPARER A 3,80%

EN DATE DU 04/06/26

DATE DE REGLEMENT 06/07/26

OAT

MATURITE 25/04/41

COUPON 4,50%

VOLUME ADJUGE 2,099 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 4,405 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 105,12%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,03%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 06/07/26

OAT

MATURITE 25/05/46

COUPON 4,10%

VOLUME ADJUGE 2,176 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 5,136 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 97,67%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,27%

A COMPARER A 4,22%

EN DATE DU 07/05/26

DATE DE REGLEMENT 06/07/26

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