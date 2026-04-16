TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/29
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 4,355 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 11,590 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,55%
% SERVI AU PRIX LIMITE 31,34%
TAUX MOYEN PONDERE 2,84%
A COMPARER A 2,86%
EN DATE DU 19/03/26
DATE DE REGLEMENT 20/04/26
OAT
MATURITE 25/02/31
COUPON 2,70%
VOLUME ADJUGE 4,494 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,550 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,50%
% SERVI AU PRIX LIMITE 53,31%
TAUX MOYEN PONDERE 3,03%
A COMPARER A 3,04%
EN DATE DU 19/03/26
DATE DE REGLEMENT 20/04/26
OAT
MATURITE 25/05/32
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 2,023 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,911 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 82,48%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,21%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 20/04/26
OAT
MATURITE 25/05/33
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 2,122 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,994 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,84%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,34%
A COMPARER A 3,14%
EN DATE DU 22/01/26
DATE DE REGLEMENT 20/04/26
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer