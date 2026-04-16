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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 10:58

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 24/09/29

COUPON 2,40%

VOLUME ADJUGE 4,355 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 11,590 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,55%

% SERVI AU PRIX LIMITE 31,34%

TAUX MOYEN PONDERE 2,84%

A COMPARER A 2,86%

EN DATE DU 19/03/26

DATE DE REGLEMENT 20/04/26

OAT

MATURITE 25/02/31

COUPON 2,70%

VOLUME ADJUGE 4,494 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 10,550 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,50%

% SERVI AU PRIX LIMITE 53,31%

TAUX MOYEN PONDERE 3,03%

A COMPARER A 3,04%

EN DATE DU 19/03/26

DATE DE REGLEMENT 20/04/26

OAT

MATURITE 25/05/32

COUPON 0,00%

VOLUME ADJUGE 2,023 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 5,911 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 82,48%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,21%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 20/04/26

OAT

MATURITE 25/05/33

COUPON 3,00%

VOLUME ADJUGE 2,122 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 5,994 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 97,84%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,34%

A COMPARER A 3,14%

EN DATE DU 22/01/26

DATE DE REGLEMENT 20/04/26

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