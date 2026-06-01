Les librairies Furet du Nord et Decitre placées en redressement judiciaire

Une librairie Furet du Nord à Lille, le 23 mai 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Le groupe Nosoli, qui regroupe les librairies Furet du Nord et Decitre (600 salariés), a été placé lundi en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole, a-t-on appris auprès de la direction et de la CFDT.

Cette étape était attendue, Nosoli ayant annoncé la semaine dernière son intention de recourir à cette procédure.

Les modalités du plan de redressement n'ont pas été dévoilées à ce stade.

"Je pense que rapidement, la direction va revenir vers les comités d'entreprise pour annoncer le plan de restructuration, qui va nous permettre de rebâtir un avenir plus stable et plus serein", a déclaré Franck Brunet, délégué CFDT du Furet du Nord, seul syndicat représenté dans l'enseigne.

Toutefois, "un plan de redressement ne se fait pas sans un peu de casse sociale", a-t-il ajouté.

"Nous allons rester vigilants au sort des salariés qui pourraient être sacrifiés", a ajouté Gabrielle Marzynski, secrétaire du CSE du Furet du Nord, soulignant que "les détails sont pour le moment confidentiels".

Nosoli compte quelque 600 collaborateurs et 27 librairies, dont 18 Furet du Nord, principalement basés dans le Nord, le Pas-de-Calais et en région parisienne, ainsi que neuf magasins Decitre, essentiellement en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros en 2025.

Plusieurs axes de transformation ont déjà été identifiés: rééquilibrer l'activité entre les ventes de livres et le hors livre (jeux, papeterie, loisirs créatifs), se renforcer davantage dans le numérique et développer l'activité auprès des professionnels (collectivités, universités, librairies indépendantes, etc.), avait souligné Nosoli la semaine dernière.

Le secteur des librairies est en souffrance actuellement en France, confronté notamment à la concurrence toujours plus exacerbée du e-commerce et au déclin de la lecture sur papier.

En avril, le tribunal des affaires économiques de Paris a ainsi placé en redressement judiciaire le groupe Gibert, premier libraire indépendant de France, qui souhaite se relancer dans le segment des livres d'occasion.

Fondé à Lille en 1921, le Furet du Nord a notamment été la première librairie française en libre-service, à partir de 1959.

Après s'être étendu dans sa région d'origine, puis en région parisienne, le Furet du Nord a racheté en 2019 Decitre, autre libraire centenaire d'origine lyonnaise, et l'ensemble a donné naissance en 2022 au groupe Nosoli.