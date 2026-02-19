TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/29
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 6,294 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 15,758 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,97%
% SERVI AU PRIX LIMITE 62,39%
TAUX MOYEN PONDERE 2,40%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/02/26
OAT
MATURITE 25/02/31
COUPON 2,70%
VOLUME ADJUGE 4,173 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,898 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,30%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,63%
A COMPARER A 2,76%
EN DATE DU 22/01/26
DATE DE REGLEMENT 23/02/26
OAT
MATURITE 25/11/32
COUPON 2,00%
VOLUME ADJUGE 3,030 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,918 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,55%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,89%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/02/26
