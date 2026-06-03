 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

T1 Energy va racheter KORE Power pour 32 millions de dollars ; les actions chutent
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 12:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Les actions de la société américaine du secteur solaire T1 Energy TE.N ont chuté de 7,4 % à 11,15 dollars avant l'ouverture du marché

** La société va acquérir KORE Power pour environ 32 millions de dollars en actions, en espèces et en reprise de dette

** La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre

** T1 prévoit que la transaction générera un bénéfice de base positif en 2026 et contribuera à hauteur d'environ 15 à 20 millions de dollars à l'Ebitda en 2027

** La transaction comprend également un montant total de 9 ,6 millions de dollars de complément de prix potentiel sous forme d'actions pour les exercices 2026 et 2027

** À la clôture d'hier, le cours de l'action a progressé de 80,2 % depuis le début de l'année

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
66,4 +5,23%
CAC 40
8 181,24 -0,34%
SOITEC
157,05 +2,61%
Pétrole Brent
98,56 +2,73%
2CRSI
55,05 -5,82%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank