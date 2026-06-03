T1 Energy va racheter KORE Power pour 32 millions de dollars ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Les actions de la société américaine du secteur solaire T1 Energy TE.N ont chuté de 7,4 % à 11,15 dollars avant l'ouverture du marché

** La société va acquérir KORE Power pour environ 32 millions de dollars en actions, en espèces et en reprise de dette

** La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre

** T1 prévoit que la transaction générera un bénéfice de base positif en 2026 et contribuera à hauteur d'environ 15 à 20 millions de dollars à l'Ebitda en 2027

** La transaction comprend également un montant total de 9 ,6 millions de dollars de complément de prix potentiel sous forme d'actions pour les exercices 2026 et 2027

** À la clôture d'hier, le cours de l'action a progressé de 80,2 % depuis le début de l'année