T1 Energy recule après avoir émis des obligations convertibles pour un montant de 120 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action du fournisseur de solutions solaires T1 Energy TE.N a reculé de 3,5 % à 3,59 dollars en pré-ouverture jeudi, après l'annonce d'une levée de fonds ** TE annonce un placement privé de 120 millions de dollars d'obligations convertibles à 4,75 % arrivant à échéance le 1er août 2031

** Le prix de conversion initial de 4,46 dollars représente une prime de 20 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 3,72 dollars

** La société, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 1 milliard de dollars, a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour la construction et le développement d'infrastructures liées à son usine de fabrication de cellules solaires d'Austin, au Texas, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise

** Jusqu'à mercredi, l'action a chuté de 60 % en juillet, ce qui porte sa baisse à 44 % depuis le début de l'année

** Six analystes sur sept attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, tandis qu'un seul recommande de “conserver”; l'objectif de cours médian est de 9 $, selon les données de LSEG