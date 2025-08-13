T1 Energy Inc devrait afficher une perte de 13 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* T1 Energy Inc TE.N TE devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 15 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Austin, au Texas, devrait déclarer des revenus de 139,9 millions de dollars, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour T1 Energy Inc est une perte de 13 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "strong buy".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour T1 Energy Inc est de 3,00 $, soit environ 58,3 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,25 $

