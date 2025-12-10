 Aller au contenu principal
T1 Energy glisse après avoir dévoilé un projet de levée de fonds de 260 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 23:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions de la société solaire T1 Energy

TE.N chutent de 10,6 % à 5,50 $ dans les échanges prolongés

** TE annonce des offres publiques proposées de 120 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2030 et de 140 millions de dollars d'actions

** Santander et J.P. Morgan sont les co-chefs de file des offres

** Les produits seront utilisés pour se conformer aux dispositions de la loi "One Big Beautiful Bill", pour le remboursement de la dette et pour la construction d'infrastructures liées à son site d'Austin, entre autres

** TE a 212,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 1,3 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** La semaine dernière, TE a révélé qu'elle avait reçu des citations à comparaître de la part du ministère américain de la Justice

** Les cinq sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou supérieure; PT médian de 7 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action TE a progressé de 138,4 % depuis le début de l'année

