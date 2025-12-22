 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

T1 Energy en hausse grâce au contrat de fourniture d'énergie solaire domestique de Treaty Oak
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions de la société solaire américaine T1 Energy TE.N ont augmenté de 5 % à 6,75 $ avant la mise sur le marché

** TE signe un accord de trois ans pour fournir à Treaty Oak Clean Energy 900 mégawatts de modules solaires provenant de son usine de cellules solaires G2_Austin

** Dans le cadre de cet accord, Treaty Oak s'engage à fournir des panneaux solaires en silicium qui, selon lui, répondront aux nouvelles règles fédérales sur le contenu fabriqué à l'étranger

** A la dernière clôture, TE a progressé de 149,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
3,98 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
61,69 USD Ice Europ +1,88%
Pétrole WTI
57,71 USD Ice Europ +2,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank