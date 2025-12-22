T1 Energy en hausse grâce au contrat de fourniture d'énergie solaire domestique de Treaty Oak

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 décembre - ** Les actions de la société solaire américaine T1 Energy TE.N ont augmenté de 5 % à 6,75 $ avant la mise sur le marché
** TE signe un accord de trois ans pour fournir à Treaty Oak Clean Energy 900 mégawatts de modules solaires provenant de son usine de cellules solaires G2_Austin
** Dans le cadre de cet accord, Treaty Oak s'engage à fournir des panneaux solaires en silicium qui, selon lui, répondront aux nouvelles règles fédérales sur le contenu fabriqué à l'étranger
** A la dernière clôture, TE a progressé de 149,2 % depuis le début de l'année
