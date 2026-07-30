T1 Energy en forte hausse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 120 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités boursières)

30 juillet - ** Les actions du fournisseur de solutions solaires T1 Energy TE.N ont inversé leur tendance baissière matinale et ont clôturé en hausse de 12,5 % à 4,19 dollars jeudi, après une levée de fonds ** Jeudi matin, TE a annoncé un placement privé de 120 millions de dollars d’obligations convertibles à 4,75 % arrivant à échéance le 1er août 2031

** Le prix de conversion initial de 4,46 $ représente une prime de 20 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 3,72 $

** La société, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 1 milliard de dollars, a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour la construction et le développement d’infrastructures liées à son usine de fabrication de cellules solaires d’Austin, au Texas, ainsi que pour les besoins généraux de l’entreprise

** Le titre avait chuté de 60 % en juillet jusqu'à mercredi. Malgré cette remontée, il affiche une baisse de 37 % depuis le début de l'année

** Six analystes sur sept attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, tandis qu'un seul recommande de “conserver”; l'objectif de cours médian est de 9 $, selon les données de LSEG