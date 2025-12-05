T1 Energy chute après une citation à comparaître du ministère de la justice des États-Unis

5 décembre - ** Les actions de la société solaire américaine T1 Energy TE.N chutent de 3,3 % à 4,94 $

** La société déclare avoir reçu des citations à comparaître du ministère américain de la Justice en novembre 2025 pour obtenir des documents relatifs à la vente de ses actions au cours du second semestre 2023 par un dirigeant de l'entreprise

** TE a également reçu une demande volontaire de documents de la part de la U.S. Securities and Exchange Commission (Commission américaine des valeurs mobilières et des changes) pour obtenir des informations similaires

** TE pense que le cadre a donné les actions en garantie d'un prêt personnel, qui a été approuvé conformément à la politique de l'entreprise en matière de délit d'initié

** TE affirme qu'elle coopère avec le DOJ et la SEC

** En incluant les mouvements de la séance, TE est en hausse de 92,6 % depuis le début de l'année