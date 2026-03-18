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T1 Energy augmente après que le réseau norvégien a attribué 50 MW au site d'un centre de données
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 11:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de la société solaire américaine T1 Energy TE.N augmentent de 5,8 % à 8,25 $ avant le marché

** Co déclare que l'opérateur de réseau norvégien Statnett a attribué 50 mégawatts (MW) d'énergie à son bâtiment industriel de 926 000 pieds carrés à Mo i Rana

** Co indique qu'elle reste dans la file d'attente d'interconnexion pour 396 MW d'électricité

** Co indique que l'allocation de 50 mégawatts soutiendrait les opérations du centre de données dès le deuxième trimestre 2027 et jusqu'à la fin de l'année 2033

** Co indique qu'elle attend une décision de la Commission norvégienne des plaintes en matière d'énergie concernant un litige relatif à l'attribution d'une capacité de réseau supplémentaire de 60 MW

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action TE a progressé de 16,6 % depuis le début de l'année

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