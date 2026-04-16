T1 26 : Validation d’un changement de modèle économique** (Drone Volt)

**T1 26 : Validation d’un changement de modèle économique**

PUBLICATION RES./CA

Drone Volt a publié d’excellents résultats, qui valident clairement l’évolution de son modèle économique opérée au cours des deux dernières années. Cette transformation se traduit notamment par une amélioration sensible de la marge brute, désormais supérieure à celle de 2024, période durant laquelle le Groupe était encore principalement orienté vers la distribution.

Par ailleurs, le Groupe a réitéré ses objectifs pour 2026, ce qui nous conduit à renouveler notre opinion positive sur le titre. Celui-ci devrait bénéficier de plusieurs catalyseurs susceptibles d’entraîner une revalorisation, parmi lesquels une éventuelle cotation au NASDAQ ainsi que des opérations de croissance externe.

ACTUALITÉ

Le chiffre d’affaires a progressé de 20 % pour atteindre 2,2 M€ (T1 2025 : 1,9 M€), porté par une forte hausse des activités à forte marge.

La marge brute a augmenté de 112 % pour s’établir à 1,5 M€, contre 702 k€ précédemment, faisant ressortir une marge brute de 67 %, soit une amélioration très significative de 19 points, grâce à une évolution favorable du mix vers des activités de services à plus forte marge notamment (marge brute de 76 % pour Drone Volt Factory, Services et Academy).

La société réaffirme son objectif de poursuite de la croissance des activités à forte marge, tout en continuant d’évaluer des opportunités d’acquisition afin d’accélérer son expansion géographique et de renforcer davantage son positionnement sur les services.

ANALYSE

Une accélération du taux de croissance

La forte progression du chiffre d’affaires a été portée par une hausse de 80 % des activités à forte marge, à 1,9 M€, compensant largement le recul de 58 % des activités de distribution, désormais limitées à 332 k€ et considérées comme non stratégiques. Bien que la ventilation précise entre les différentes activités à forte marge ne soit pas disponible, Drone Volt a fourni une appréciation qualitative de leur dynamique. L’activité Services semble avoir enregistré la croissance la plus soutenue, tirée par le contrat Phoenix Tower International, dont seulement 10 % est exécuté à ce stade. Les prestations de R&D affichent un « momentum satisfaisant » grâce au contrat signé avec Hydro-Québec, tandis que les ventes de drones (internes) demeurent robustes, avec la facturation de 4 Hercules 20, 2 LineDrones et 2 HELIPLANEs, représentant selon nos estimations environ 550 k€ au total.

Un changement de modèle économique confirmé par des niveaux de profitabilité remarquables

Le point saillant de cette publication réside, selon nous, dans le résultat brut, dont la progression est nettement supérieure à celle du chiffre d’affaires, sous l’effet d’un mix plus favorable et probablement d’un levier opérationnel sur les drones internes. Cette amélioration marquée permet à la société de dépasser largement les 1,023 M€ enregistrés au T1 2024 — dernier trimestre intégrant une contribution significative de la distribution — et constitue une validation claire du repositionnement stratégique opéré ces deux dernières années vers des activités à forte marge.

Des perspectives inchangées, riches en catalyseurs

La société a réitéré son objectif de poursuite de la croissance dans les activités Services et R&D, ainsi que dans les ventes de drones propriétaires, ce qui devrait, selon nous, permettre d’atteindre un EBITDA positif à court terme. Cette trajectoire pourrait être renforcée par la prise de conscience politique actuelle selon laquelle l’ensemble des dépenses de défense ne doit pas nécessairement être orienté vers des systèmes d’armement traditionnels, ce qui, à notre avis, devrait accélérer les commandes de drones tels que le Kobra.

Le groupe continue par ailleurs d’évaluer des opportunités d’acquisitions afin d’étendre sa présence géographique, avec un accent particulier sur le segment des services — un élément nouveau jusqu’ici non communiqué. Pour mémoire, 2026 devrait constituer une nouvelle étape catalytique majeure avec l’introduction au NASDAQ. Nous ne serions pas surpris qu’une acquisition vienne renforcer l’empreinte de Drone Volt aux États-Unis, marché particulièrement attractif depuis l’interdiction effective des drones chinois, et apporte davantage de consistance à la thèse d’investissement. Nous estimons toujours que cette cotation pourrait soutenir le cours de l’action, compte tenu de l’écart de valorisation entre les sociétés de drones cotées aux États-Unis et leurs homologues européennes, les investisseurs américains affichant une appétence plus marquée pour des entreprises à fort potentiel encore peu matures.

IMPACT

Nous ajusterons légèrement à la baisse nos prévisions sur le segment Distribution, dont la contraction se poursuit. Cet ajustement ne devrait toutefois pas affecter significativement notre cours cible, celui-ci intégrant déjà une montée en puissance soutenue des activités à forte marge.