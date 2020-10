T. Rowe Price nomme un responsable de la diversité et de l'inclusion

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs américain T. Rowe Price a annoncé l'arrivée prévue fin octobre de Raymone Jackson au poste de responsable global de la diversité et de l'inclusion. Basé à Baltimore, il sera responsable de la mise en oeuvre de la stratégie de la firme dans ce domaine. Raymone Jackson travaillait jusqu'alors chez Morgan Stanley en tant que officier national de la diversité pour l'activité de la gestion de fortune du groupe. Dans ce rôle, il a développé une stratégie de diversité et d'inclusion pour augmenter la diversité parmi les 20.000 employés basés dans 600 bureaux. Raymone Jackson a également passé 17 ans au sein de Northwestern Mutual, notamment au poste de directeur de la diversité et de l'inclusion.