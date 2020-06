T. Rowe Price muscle son équipe Multi-Asset Solutions

(NEWSManagers.com) - La société de gestion T. Rowe Price vient de recruter Michael Walsh comme stratégiste au sein de l'équipe Multi-Asset Solutions pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). Basé à Londres, il assurera la conception et la gestion de solutions d'investissement.

Michael Walsh arrive d'UBS,où il occupait depuis 2016 un poste similaire. Auparavant, il a travaillé chez Old Mutual GI comme directeur des investissements multi asset (2014-2015), Legal and General IM comme spécialiste produit (2010-2013) puis responsable de la distribution multi asset (2013-2014), et BlackRock comme stratégiste d'investissement multi asset (2009-2010). Il fut également analyste chez Mercer (2002-2004) et stratégiste actions chez Barclays GI (2004-2008).