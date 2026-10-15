T. Rowe Price entre sur le marché européen des ETF actifs

T. Rowe Price fait ses grands débuts sur le marché européen des ETF actifs . Le 8 octobre, le gestionnaire d’actifs américain a lancé ses premiers ETF actifs avec le T. Rowe Price Integrated Global Equity Index Ucits ETF et le T. Rowe Price Integrated US Equity Enhanced Index Ucits ETF.

La première stratégie permet aux investisseurs de s’exposer aux actions américaines «à forte conviction» tandis que le second produit se concentre sur les actions américaines.

Pour marquer son entrée sur ce segment, T. Rowe Price va accorder une exonération des frais sur ces deux fonds : «Pendant la première année, les investisseurs ne paieront aucun TER, ce qui leur permettra d’accéder à des stratégies gérées activement sans frais de gestion pendant cette période» , souligne Nataline Terry, responsable de la distribution pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Domiciliés en Irlande, les deux ETF sont cotés à Deutsche Börse à Francfort depuis le 8 octobre, et le seront à la Bourse de Londres à partir du 15 octobre et à la Borsa Italiana à Milan à compter du 22 octobre prochain.

L’arrivée de T. Rowe Price sur le segment des ETF actifs Ucits s’appuie également sur son expérience dans le domaine des ETF américains. Ces produits reposent sur l’analyse fondamentale, l’intelligence quantitative et la «construction disciplinée» de portefeuille. Avant d’amorcer ces lancements, T. Rowe Price a notamment créé le poste de responsable des solutions ETF pour la région EMEA avec la nomination d’Andrew Brickman en juillet dernier.

Bastien Boname