T. Rowe Price conclut un accord en vue d'acquérir le gestionnaire d'actifs obligataires F/m Investments

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* Cet accord permettrait de multiplier par plus de deux les actifs investis dans les ETF obligataires de T. Rowe Price

* F/m gère 19 milliards de dollars d'actifs, dont plus de 10 milliards répartis dans 20 ETF

* Les conditions de l'accord n'ont pas été divulguées, F/m ayant reçu plusieurs manifestations d'intérêt, a déclaré M. Morris à Reuters

par Suzanne McGee

T. Rowe Price a accepté d'acquérir F/m Investments, une opération qui permettrait de plus que doubler ses actifs investis dans des fonds négociés en bourse (ETF) obligataires, ont annoncé jeudi les deux sociétés. Cette transaction est la deuxième acquisition d’un gestionnaire d’ETF annoncée ce mois-ci, après l’accord conclu la semaine dernière par Goldman Sachs GS.N visant à acquérir Neos Investments pour un montant pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars. Cette dernière acquisition était la deuxième d’un gestionnaire d’ETF par Goldman Sachs, qui avait finalisé en avril une transaction estimée à 2 milliards de dollars pour acquérir Innovator Capital.

Pour les analystes, ces acquisitions indiquent qu’une vague de consolidation dans le secteur américain des ETF, qui pèse 15 700 milliards de dollars, prend de l’ampleur.

« C’est une question d’échelle, et pour nous, le succès ne consistait pas à passer de 20 milliards de dollars à 30 ou 40 milliards de dollars d’actifs sous gestion, mais à multiplier par 10, voire plus, notre activité », a déclaré Alex Morris, qui a fondé F/m Investments en 2019 et supervise aujourd’hui la gestion de 19 milliards de dollars d’actifs, dont plus de 10 milliards sont investis dans la gamme de 20 ETF de la société.

L’accord a été conclu après que F/m eut reçu de nombreuses manifestations d’intérêt de la part de partenaires ou d’acquéreurs potentiels et décidé de lancer un processus officiel, a déclaré M. Morris à Reuters. Les conditions de la transaction n’ont pas été divulguées. T. Rowe Price gère 1 870 milliards de dollars d’actifs, mais seuls environ 6,5 milliards de dollars sur ses 220 milliards de dollars d’investissements en titres à revenu fixe sont investis dans ses propres produits ETF. Le gestionnaire d’actifs basé à Baltimore se classe 26e parmi les fournisseurs d’ETF américains, avec 80 % de ces actifs investis dans des fonds d’actions, a déclaré Bryan Armour, analyste chez Morningstar.

Les taux de croissance des ETF obligataires dépassent désormais ceux des ETF actions aux États-Unis, la croissance étant mesurée en pourcentage des actifs sous gestion, selon les données de State Street Investment Management au 31 juillet.

« Cela reflète à quel point le paysage des ETF devient concurrentiel à mesure que le marché ne cesse de croître », a déclaré Todd Sohn, stratège en ETF chez Strategas. « Tous les petits acteurs qui réussissent devront encore trouver un moyen de renforcer leurs canaux de distribution de produits; si vous êtes un gestionnaire d’actifs bien établi mais peu présent sur le marché des ETF, les acquisitions constitueront de plus en plus un moyen de tirer parti de cette croissance. » F/m Investments a été le premier gestionnaire d’actifs à tirer parti de la décision de la SEC d’autoriser l’existence simultanée de classes d’actions de fonds communs de placement et d’ETF pour un même portefeuille, et a déposé en début d’année une demande d’autorisation pour tokeniser les actions de son ETF sur les bons du Trésor à trois mois.

« F/m apporte des capacités uniques en matière de développement de produits ETF qui viendront compléter la gamme de produits à revenu fixe gérés activement de T. Rowe Price », a déclaré Arif Hussain, responsable mondial des titres à revenu fixe chez T. Rowe Price.