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T-Mobile en panne pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis, selon Downdetector
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 00:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des chiffres au paragraphe 2, ajout de la réponse de T-Mobile au paragraphe 4, précisions au paragraphe 5)

Selon Downdetector.com, T-Mobile TMUS.O a connu une panne lundi, touchant des milliers d'utilisateurs aux États-Unis.

La panne de service de l'opérateur mobile a commencé vers 16 h (heure de l'Est); selon Downdetector, plus de 62 000 incidents ont été signalés à l'échelle nationale à son pic, avant que ce nombre ne retombe à environ 21 200 à 18 h 05.

Le nombre réel d'utilisateurs touchés peut différer de celui indiqué sur Downdetector, qui recense les pannes en compilant les rapports de statut provenant de plusieurs sources.

T-Mobile a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters qu'il travaillait activement à la résolution des problèmes techniques affectant certains clients, mais n'a pas fourni de raison expliquant cette panne.

Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs ont signalé être bloqués en mode « SOS ». Ils ont indiqué que les services étaient hors service dans plusieurs États américains, notamment en Arizona, en Californie, en Géorgie et dans l’Utah.

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