T-Mobile en panne pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Selon Downdetector.com, le réseau T-Mobile a connu des perturbations lundi pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis.
À 16 h 29 (heure de l'Est), plus de 44.900 signalements de problèmes liés aux services de l'opérateur mobile avaient été enregistrés, selon Downdetector.
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