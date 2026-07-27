 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

T-Mobile en panne pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis, selon Downdetector
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 22:52
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon Downdetector.com, le réseau T-Mobile a connu des perturbations lundi pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis.

À 16 h 29 (heure de l'Est), plus de 44.900 signalements de problèmes liés aux services de l'opérateur mobile avaient été enregistrés, selon Downdetector.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,56 -0,28%
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Or
4 041,1 -0,87%
EUR/USD SPOT
1,13645 -0,08%
TOTALENERGIES
74,38 -2,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank