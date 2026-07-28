T-Mobile annonce le rétablissement du service après une panne aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre et du paragraphe 1 pour indiquer que le service a été rétabli)

T-Mobile TMUS.O a déclaré avoir rétabli le service pour tous ses clients après que des milliers d'utilisateurs aux États-Unis ont signalé une panne lundi .

La panne de service de l'opérateur mobile a débuté vers 16 h (heure de l'Est) et, selon Downdetector, plus de 62.000 incidents ont été signalés à l'échelle nationale à son apogée.

Le nombre réel d’utilisateurs touchés peut différer de celui indiqué par Downdetector, qui recense les pannes en compilant les rapports de statut provenant de plusieurs sources.

T-Mobile avait précédemment déclaré dans un communiqué adressé à Reuters qu’il travaillait activement sur les signalements de problèmes techniques affectant certains clients, sans toutefois fournir de raison pour cette panne.

Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs ont signalé être bloqués en mode "SOS". Ils ont indiqué que les services étaient interrompus dans plusieurs États américains, notamment en Arizona, en Californie, en Géorgie et dans l’Utah.