Sysco recule après avoir annoncé son projet d'émission d'actions d'un milliard de dollars en vue de l'acquisition de Jetro Restaurant Depot

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14 septembre - ** Les actions de Sysco Corp ( SYY.N ), distributeur alimentaire, ont reculé de 2,8% à 81,24 dollars lors des négociations après la clôture, à la suite d'annonces concernant une levée de fonds liée à une opération de fusion-acquisition

** SYY annonce une émission d'actions d'un milliard de dollars pour financer l'acquisition en cours de Jetro Restaurant Depot

** SYY, dont le siège est à Houston, au Texas, avait annoncé en mars son intention d'acquérir le fournisseur de services de restauration, dans le cadre d'une opération de 29 milliards de dollars

** Goldman Sachs et TD Securities sont les chefs de file de l’émission prévue, aux côtés de BofA, JP Morgan et Wells Fargo

** SYY affiche actuellement une capitalisation boursière de 40 milliards de dollars

** Lundi, l'action SYY a clôturé en hausse de 0,4% à 83,54 $. Elle affiche une progression d'environ 13% depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 8% de l'indice S&P 500 « Biens de consommation de base » .SPLRCS

** La recommandation moyenne de 18 analystes est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 90 dollars, selon les données de LSEG