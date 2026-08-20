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Sysco en hausse après avoir nommé deux nouveaux membres au conseil d'administration pour accélérer sa transformation vers l'IA
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 16:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de Sysco SYY.N , le distributeur alimentaire, progressent de 2,3 % à 84,32 dollars en début de séance ** SYY nomme deux nouveaux administrateurs au sein de son conseil d'administration , Jason Murray et Tom Ondrof, afin de mener à bien sa transformation vers l'IA

** La société rebaptise son comité « Technologie » en « Comité de transformation par l'IA et de technologie »

** SYY indique que D.E. Shaw soutient ses initiatives en matière d’IA et devrait contribuer à lever des fonds pour l’acquisition prévue de Jetro Restaurant Depot

** Le titre a progressé de près de 12 % depuis le début de l’année, selon le dernier cours de clôture

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