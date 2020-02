Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syrie-Un vol commercial atterrit à Alep, une première depuis huit ans Reuters • 19/02/2020 à 12:41









ALEP, Syrie, 19 février (Reuters) - Un avion de la compagnie SyrianAir a atterri mercredi pour la première fois depuis huit ans à l'aéroport d'Alep, l'ancien poumon économique de la Syrie dévasté par la guerre civile. La réouverture de l'aéroport civil intervient quelques jours après la prise de contrôle par les forces syriennes appuyées par la Russie de zones rurales situées au nord-ouest de la ville. Le régime de Damas espère que la reprise de ces vols relancera l'activité économique d'Alep, théâtre de combats acharnés entre 2012 et 2016, année de la reconquête de la ville par les forces gouvernementales aux dépens de la rébellion. Les autorités syriennes attendent désormais des autorisations pour reprendre des vols internationaux, avec l'objectif de rouvrir une liaison vers Le Caire le mois prochain. L'autre aéroport d'Alep, Nairab, est une base militaire utilisée par l'armée de l'air syrienne pour attaquer les positions de la rébellion dans la région. Cette base a été plusieurs fois la cible de raids israéliens. (Suleiman Al-Khalidi et Firas Maqdisi à Alep, version française Jean-Stéphane Brosse)

