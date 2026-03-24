SYNTHESE 6-Le Pakistan propose d'accueillir des pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre américano-israélienne contre l'Iran

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(Ajoute des détails tout au long de l'article)

* Le Pakistan est prêt à accueillir des pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre

* La guerre américano-israélienne contre l'Iran entre dans sa quatrième semaine

* Trump a déclaré que des pourparlers "productifs" avaient commencé, l'Iran a démenti

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par Ariba Shahid, Rami Ayyub et Alexander Cornwell

Le premier ministre pakistanais a déclaré mardi qu'il était prêt à accueillir des discussions entre les États-Unis et l'Iran sur la fin de la guerre dans le Golfe, un jour après que le président Donald Trump a reporté ses menaces de bombarder les centrales électriques iraniennes, affirmant qu'il y avait eu des discussions "productives".

Dans un message publié sur X, le Premier ministre Shehbaz Sharif a déclaré que le Pakistan saluait et soutenait pleinement les efforts en cours pour poursuivre le dialogue afin de mettre fin à la guerre .

"Sous réserve de l'accord des États-Unis et de l'Iran, le Pakistan est prêt et honoré d'être l'hôte qui facilitera des pourparlers significatifs et concluants en vue d'un règlement global", a-t-il déclaré.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran le 28 février, après avoir déclaré qu'ils n'avaient pas suffisamment progressé dans les pourparlers visant à mettre fin au programme nucléaire iranien, bien que le médiateur Oman ait déclaré que des progrès significatifs avaient été accomplis.

Depuis lors, l'Iran a attaqué des pays abritant des bases américaines, frappé des infrastructures énergétiques du Golfe et fermé le détroit d'Ormuz , par lequel transite un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde, créant ainsi le pire choc énergétique de l'histoire.

Une source gouvernementale pakistanaise a déclaré que les discussions sur une réunion étaient à un stade avancé et que si elle avait lieu, "un grand 'si'", elle se tiendrait dans la semaine.

L'IRAN NIE L'EXISTENCE DE CES DISCUSSIONS

Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis et l'Iran avaient eu des conversations "très bonnes et productives" sur une "résolution complète et totale des hostilités au Moyen-Orient". Il a déclaré que les discussions avaient commencé dimanche et s'étaient poursuivies lundi, avec l'envoyé spécial Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner impliqués.

Mais après le commentaire Truth Social de Trump lundi, l'Iran a nié que des pourparlers aient eu lieu.

Le puissant président du parlement iranien Mohammad Baqer Qalibaf - l'interlocuteur du côté iranien, selon un responsable israélien et deux autres sources au fait du dossier - a qualifié de "fake news" les informations faisant état de discussions directes.

Le ministère iranien des affaires étrangères a mentionné des initiatives visant à réduire les tensions. Après que Donald Trump a suggéré aux journalistes qu'il pourrait contrôler le détroit d'Ormuz aux côtés du chef suprême de l'Iran, l'ambassade d'Iran en Afrique du Sud a posté une image ironique sur X montrant un volant rose d'enfant placé sur le tableau de bord d'une voiture, devant le siège du passager.

La menace de Trump de bombarder les centrales électriques iraniennes a incité Téhéran à menacer de frappes de représailles sur les infrastructures électriques des alliés des États-Unis dans la région, faisant grimper le prix du pétrole brut Brent de référence LCOc1 jusqu'à 114,43 dollars lundi matin.

Après avoir baissé suite au recul de Trump, les prix étaient de nouveau en hausse d'environ 3 % mardi, autour de 103 dollars, en raison des inquiétudes concernant les pénuries d'approvisionnement. O/R

Trois hauts fonctionnaires israéliens, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré que Donald Trump semblait déterminé à conclure un accord, même s'ils considéraient qu'il était peu probable que l'Iran accepte les exigences des États-Unis.

Ils ont déclaré que ces exigences incluraient probablement des restrictions sur le programme nucléaire iranien et le développement d'armes balistiques.

Trois sources haut placées à Téhéran ont déclaré que la position de négociation de l'Iran s'était durcie depuis le début de la guerre, sous l'influence croissante du Corps des gardiens de la révolution islamique, et que l'Iran exigerait des concessions importantes de la part des États-Unis.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui s'est entretenu avec Donald Trump moins de 48 heures avant que leurs pays n'entrent en guerre, devrait convoquer des responsables de la sécurité pour discuter de la tentative de Donald Trump de conclure un accord avec l'Iran, ont déclaré deux hauts fonctionnaires israéliens.

Sur le terrain, il n'y avait aucun signe d'apaisement du conflit dans le Golfe ou au Liban, où Israël mène une opération parallèle contre le groupe militant Hezbollah, qui a tiré sur Israël en soutien à son protecteur, l'Iran.

Le ministre de la défense, Israël Katz, a déclaré qu'Israël prévoyait désormais d'occuper le sud du Liban jusqu'au fleuve Litani, soit environ un dixième du pays. Il a ajouté qu'il ne pouvait y avoir de maisons ou de résidents dans les zones où régnait la "terreur", une référence apparente au Hezbollah .

LES SIRÈNES AÉRIENNES RETENTISSENT À TEL AVIV

Des missiles iraniens ont déclenché des sirènes d'alerte aérienne dans la ville très peuplée de Tel-Aviv, centre commercial d'Israël, où se trouvent également des sites militaires.

Un missile a creusé un énorme cratère dans la route d'un quartier, et l'explosion a soufflé les murs d'un immeuble d'habitation de plusieurs étages, éparpillant des débris dans la rue. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques iraniennes de ces derniers jours qui ont pénétré les défenses aériennes sophistiquées d'Israël. Aucun décès n'a été signalé.

L'armée israélienne a déclaré que ses avions de combat avaient mené une vague de frappes dans le centre de Téhéran lundi, ciblant des centres de commandement, notamment des installations associées aux services de renseignement du CGRI et au ministère du renseignement. Elle a ajouté qu'elle avait frappé plus de 50 autres cibles au cours de la nuit, notamment des sites de stockage et de lancement de missiles balistiques.

Selon l'agence de presse iranienne Nournews, les systèmes de défense aérienne ont été activés à Téhéran et des explosions ont été entendues simultanément dans plusieurs quartiers de la capitale.

Au moins huit personnes ont été tuées et 28 blessées lors d'une frappe sur un quartier résidentiel de Tabriz, une ville de 1,7 million d'habitants située dans le nord-ouest de l'Iran, a déclaré le directeur provincial de la gestion des crises à l'agence de presse Tasnim.

Par ailleurs, les Émirats arabes unis ont déclaré avoir intercepté cinq missiles balistiques et 17 drones en provenance d'Iran.