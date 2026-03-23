SYNTHESE 2-Deux morts dans la collision d'un avion à New York, Trump déploie l'ICE dans des aéroports américains surchargés

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(Ajoute des détails sur les décès, paragraphes 3-4, et sur les perturbations supplémentaires, paragraphes 15-16)

* La collision à LaGuardia fait deux morts, plusieurs blessés et entraîne l'annulation de vols

* Des agents de l'ICE sont déployés dans 14 aéroports pour contrôler les foules et procéder à d'éventuelles arrestations

* Les passagers font face à des heures d'attente dans les files d'attente pour la sécurité

par David Shepardson, Rich McKay et Andy Sullivan

Deux pilotes sont morts dans un accident de piste qui a fermé l'aéroport LaGuardia de New York et le président Donald Trump a déployé des agents d'immigration armés dans les principaux aéroports lundi, tandis que les passagers enduraient des files d'attente de plusieurs heures dans un système mis à rude épreuve par le manque de personnel.

L'accident entre un avion d'Air Canada Express AC.TO et un camion de pompiers à LaGuardia a blessé des dizaines de passagers et entraîné des centaines d'annulations de vols au début de la semaine de travail. Il s'agit de la dernière perturbation en date pour les aéroports et les transporteurs qui ont été déstabilisés par l'impasse budgétaire qui dure depuis des semaines au Congrès.

Le jet qui s'est écrasé est resté visible à l'aéroport lundi, son cockpit écrasé pointant vers le ciel.

Les deux jeunes pilotes décédés dans l'accident venaient de commencer leur carrière, a déclaré Bryan Bedford, directeur de l'Administration fédérale de l'aviation. "C'est une véritable tragédie", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

ICE DÉPLOYÉE DANS LES AÉROPORTS

Ces derniers jours, les voyageurs ont enduré des heures d'attente aux points de contrôle de sécurité, alors que le taux d'absentéisme a augmenté parmi les employés de l'administration de la sécurité des transports qui sont restés sans salaire pendant plus d'un mois.

"Si vous travaillez, vous devez recevoir votre argent. Pourquoi cela devrait-il être un problème?", a déclaré Edwin Blain, 60 ans, qui s'est présenté quatre heures à l'avance pour ne pas rater son vol à l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta, le plus fréquenté du pays, où 42 % des agents de la TSA étaient absents dimanche.

Lundi, des agents de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement portant des gilets pare-balles et des pistolets montaient la garde dans les aéroports d'Atlanta, de New York et du New Jersey, selon des témoins cités par l'agence Reuters. Ils ne portaient pas les masques qui sont devenus un symbole de division de la répression de l'immigration de Trump et un sujet de transactions au Congrès.

Le tsar de l'immigration de la Maison Blanche, Tom Homan, a déclaré que des agents avaient été déployés dans 14 aéroports , dans des villes comme New York, Chicago, Atlanta et Houston.

Les autorités ont déclaré que les agents contrôleraient les foules, mais M. Trump a ajouté qu'ils pourraient également procéder à des arrestations, ce qui fait craindre que les raids chaotiques qui ont eu lieu dans les rues de Minneapolis, de Chicago et d'autres villes ne s'étendent également aux aéroports du pays.

"Ils sont désormais en mesure d'arrêter les clandestins à leur arrivée dans le pays. C'est un terrain très fertile", a déclaré M. Trump aux journalistes. "Mais ce n'est pas pour cela qu'ils sont là. Ils sont vraiment là pour aider."

À Washington, rien n'indiquait que l'impasse entre les républicains de M. Trump et les démocrates de l'opposition se terminerait bientôt. Les démocrates ont refusé de financer le ministère de la sécurité intérieure sans imposer de nouvelles restrictions aux agents de l'immigration , qui ont tué des citoyens américains et suscité l'indignation de l'opinion publique lors de leurs opérations de répression.

Bien que la Maison Blanche ait entamé des pourparlers, M. Trump a déclaré lundi qu'il n'approuverait aucun compromis tant que le Congrès n'aurait pas adopté une série de restrictions de vote que les démocrates ont rejetées, ce qui constitue un autre obstacle potentiel à la conclusion d'un accord.

Les compagnies aériennes sont également confrontées à la hausse des prix du carburant, qui ont augmenté depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran il y a plus de trois semaines. United Airlines UAL.O a déclaré vendredi qu'elle réduirait ses vols pendant la saison estivale, en raison de la hausse des prix du pétrole.

UNE COLLISION À LAGUARDIA FAIT DEUX MORTS ET PLUSIEURS PERSONNES SONT HOSPITALISÉES

A New York, le pilote et le copilote d'un avion d'Air Canada Express ont été tués lorsque l'avion est entré en collision avec un camion de pompiers alors qu'il roulait. Neuf autres personnes, grièvement blessées, ont été hospitalisées. L'avion CRJ-900, exploité par le partenaire régional Jazz Aviation, transportait 72 passagers et quatre membres d'équipage.

Quelque 572 vols ont été annulés, soit plus de 50 % des vols quotidiens de LaGuardia. Certains vols ont repris lundi après-midi, mais la FAA a indiqué que la piste où s'est produit l'accident serait fermée jusqu'à vendredi, ce qui entraînera probablement des retards tout au long de la semaine.

L'aviation américaine est confrontée à une pénurie chronique de contrôleurs aériens, mais le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré que ce problème ne se posait pas à LaGuardia. "C'est un aéroport très bien doté en personnel", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Kathryn Garcia, directrice exécutive de l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey, a déclaré plus tôt dans la journée que le camion de pompiers répondait à un autre avion qui avait signalé un "problème d'odeur".

Selon l'enregistrement audio du contrôle aérien, on peut entendre un contrôleur dire à l'avion qu'un camion de pompiers est en route et l'autoriser à traverser une piste d'atterrissage. Quelques instants plus tard, on entend le contrôleur dire: "Stop, stop, stop, camion 1 stop, camion 1, stop."

Un autre arrêt au sol de 35 minutes à l'aéroport international de Newark Liberty , situé à proximité, a aggravé les retards lundi matin après que les contrôleurs aériens ont évacué leur tour en raison d'une odeur de brûlé provenant d'un ascenseur, a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).