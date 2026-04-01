SYNTHESE 1-Trump affirme que les États-Unis pourraient mettre fin à la guerre contre l'Iran en deux ou trois semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du rapport du WSJ sur le détroit d'Ormuz aux paragraphes 9 et 10 et des citations de Rubio aux paragraphes 17-18)

* Trump déclare que les États-Unis quitteront l'Iran "très bientôt"

* Le président prévoit un discours national sur l'Iran

* Téhéran menace de cibler de grandes entreprises américaines en guise de représailles

* La Chine et le Pakistan appellent à un cessez-le-feu

* De lourdes frappes à Beyrouth, selon des sources de sécurité

par Nandita Bose, Steven Scheer et Yomna Ehab

Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient mettre fin à leurs attaques militaires contre l'Iran d'ici deux à trois semaines et que Téhéran n'avait pas besoin de conclure un accord comme condition préalable à la fin du conflit.

Ces remarques soulignent les déclarations changeantes et parfois contradictoires de Washington sur la façon dont la guerre, qui en est à sa cinquième semaine, pourrait prendre fin.

"Nous partirons très bientôt", a déclaré M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche mardi, précisant que la sortie pourrait avoir lieu "d'ici deux semaines, peut-être deux semaines, peut-être trois."

Interrogé sur le fait de savoir si une diplomatie réussie avec l'Iran était une condition préalable pour que les États-Unis concluent ce qu'ils ont appelé "l'opération Epic Fury", M. Trump a répondu que ce n'était pas le cas.

"L'Iran n'a pas besoin de conclure un accord, non", a-t-il déclaré. "Non, ils ne sont pas obligés de passer un accord avec moi."

La Maison Blanche a ensuite déclaré que M. Trump s'adresserait à la nation "pour fournir une mise à jour importante sur l'Iran" à 21 heures EDT le mercredi (0100 GMT le jeudi).

Washington a précédemment menacé d'intensifier les opérations militaires si Téhéran n'acceptait pas un cadre de cessez-le-feu américain en 15 points, dont l'une des principales exigences était que l'Iran s'engage à ne pas chercher à se doter d'armes nucléaires, à cesser tout enrichissement d'uranium et à rouvrir totalement le détroit d'Ormuz. Plus tôt dans la journée de mardi, le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a déclaré que M. Trump était prêt à conclure un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre qui a fait des milliers de morts, s'est étendue à toute la région, a perturbé l'approvisionnement en énergie et a menacé d'entraîner l'économie mondiale dans une spirale infernale. .

Les Émirats arabes unis se préparent à aider les États-Unis et leurs alliés à ouvrir le détroit d'Ormuz par la force, a rapporté le Wall Street Journal mardi en fin de journée, afin de mettre fin à la fermeture effective de la voie maritime par laquelle transite habituellement un cinquième de l'approvisionnement quotidien mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Les Émirats arabes unis cherchent à obtenir une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour cette action et ont suggéré que les États-Unis occupent des îles stratégiques, selon le rapport.

Alors que les États-Unis ont déclaré que les négociations avec l'Iran étaient en cours, le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré mardi qu'il recevait des messages directs de l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, mais que ces messages ne constituaient pas des "négociations", selon la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera TV qui l'a cité.

Les messages comprennent des menaces ou des échanges de vues transmis par l'intermédiaire d'"amis", a-t-il ajouté.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont riposté mardi en lançant une nouvelle menace contre les entreprises américaines de la région à partir de mercredi.

Ils ont dressé une liste de 18 entreprises, dont Microsoft

MSFT.O , Google GOOGL.O , Apple AAPL.O , Intel INTC.O , IBM

IBM.N , Tesla TSLA.O et Boeing BA.N , qui seraient visées à partir de 20 heures, heure de Téhéran (1630 GMT).

Lorsqu'on lui a demandé s'il était préoccupé par les menaces pesant sur ces entreprises, M. Trump a répondu par la négative.

Plus tôt dans la journée de mardi, M. Trump a également critiqué les pays qui n'ont pas contribué à l'effort de guerre des États-Unis, comme la Grande-Bretagne, membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). "L'OTAN est une voie à sens unique", a déclaré le secrétaire d'État Marco Rubio lors de l'émission "Hannity" sur Fox News Channel, soulignant que l'Europe était impatiente que les États-Unis la défendent, mais qu'elle n'avait pas apporté l'aide demandée par les États-Unis. "Une fois ce conflit terminé, nous devrons réexaminer cette relation", a déclaré M. Rubio, tout en soulignant que Washington "pourrait voir la ligne d'arrivée" de la guerre.

LA GUERRE CONTINUE DE FAIRE RAGE La guerre a également ravivé le conflit entre Israël et le groupe libanais Hezbollah, soutenu par l'Iran.

Au moins sept personnes ont été tuées et 24 blessées dans deux frappes israéliennes dans la région de Beyrouth, a déclaré mercredi le ministère libanais de la santé, dans des attaques qui ont touché des véhicules dans la banlieue sud de Beyrouth et dans une zone située juste au sud de la capitale.

L'armée israélienne a déclaré mercredi avoir mené deux frappes distinctes visant un haut commandant du Hezbollah et un autre membre important du groupe allié à l'Iran dans la région de Beyrouth. Elle ne les a pas identifiés et n'a pas précisé s'ils avaient été tués.

Le Hezbollah n'a pas commenté ces frappes dans l'immédiat.

Le conflit au Moyen-Orient ne montrant aucun signe d'apaisement, le Pakistan cherche à jouer un rôle de médiateur dans la guerre. Les ministres des affaires étrangères de la Chine et du Pakistan ont appelé mardi à un cessez-le-feu immédiat et ont demandé que des pourparlers de paix soient organisés dès que possible après leur rencontre à Pékin.

L'Iran est resté inflexible malgré les lourdes attaques américaines et israéliennes du mois dernier, alors que ses voisins ont été entraînés dans le conflit.

La télévision d'État syrienne a déclaré que les explosions entendues à Damas étaient dues à l'interception de missiles iraniens par les défenses aériennes israéliennes.

Le radar et le bâtiment d'une station météorologique dans le port iranien de Bushehr ont été mis hors service mardi après avoir été touchés à deux reprises par des attaques américano-israéliennes, a déclaré un responsable régional aux médias d'État.

L'usine sidérurgique de Mobarakeh, dans la ville centrale d'Ispahan, a été attaquée pour la deuxième fois en une semaine, selon l'agence de presse semi-officielle Tasnim, et des parties du complexe sidérurgique de Sefiddasht, dans la ville de Borujen, ont été prises pour cible, selon l'agence de presse Fars.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les informations relatives au champ de bataille. La hausse des prix du pétrole et des carburants a commencé à peser sur les finances des ménages américains et constitue un casse-tête politique pour M. Trump et son parti républicain avant les élections de mi-mandat de novembre. Le prix de détail moyen de l'essence aux États-Unis a franchi la barre des 4 dollars le gallon pour la première fois depuis plus de trois ans lundi, selon les données du service de suivi des prix GasBuddy.

Deux tiers des Américains estiment que les États-Unis devraient s'efforcer de mettre fin rapidement à leur implication dans la guerre en Iran, même si cela signifie ne pas atteindre les objectifs fixés par l'administration Trump, selon un sondage Reuters/Ipsos.