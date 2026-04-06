Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

De la fumée s'élève de la banlieue sud de Beyrouth après une frappe israélienne, le 5 avril 2026 ( AFP / ibrahim AMRO )

Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient lundi, au 38e jour du conflit:

. Attaques de missiles et de drones sur les Emirats

Les Emirats arabes unis ont été la cible d'attaques de missiles et de drones, a affirmé lundi matin avant l'aube le ministère de la Défense.

"Le système de défense anti-aérien est en action face à des menaces de missiles et de drones", a indiqué, sur le réseau X, le ministère, qui prévient que les bruits entendus sont liés à ces opérations d'interception.

. Le pétrole ouvre en hausse

Les cours du pétrole ont ouvert en hausse lundi, les deux principales variétés d'or noir se situant au-delà du seuil symbolique de 110 dollars le baril, sur un marché toujours stimulé par les tensions en Iran.

Quelques minutes après le début des échanges, le WTI a grimpé jusqu'à 115,48 dollars, non loin de son sommet depuis le début de l'offensive des Etats-Unis et Israël contre l'Iran, à 119,48 dollars.

. Trois morts à Beyrouth après une frappe israélienne

Une frappe aérienne israélienne contre un immeuble d'habitation a fait trois morts dimanche à Aïn Saadeh, une ville des environs de Beyrouth, a indiqué le ministère de la Santé libanais.

Un responsable local des Forces libanaises, un parti chrétien opposé au Hezbollah pro-iranien, serait mort dans cette frappe qui visait un appartement dans un immeuble d'habitation, selon l'Agence nationale d'informations (Ani).

. Emirats: un port visé par une attaque

Le port de Khor Fakkan, sur la côte est des Emirats arabes unis et non loin de l'entrée du détroit d'Ormuz, a été visé par une attaque. Quatre personnes ont été blessées par la chute de débris résultant de l'interception du projectile, non identifié par les autorités locales.

. Israël promet "d'intensifier" les opérations contre le Hezbollah

Le chef d'état major israélien Eyal Zamir s'est rendu dimanche dans le sud du Liban, où opèrent ses troupes, et a promis d"intensifier" les opérations contre le Hezbollah, selon un communiqué militaire.

L'armée entend "repousser la menace pesant sur les communautés du nord" d'Israël, et "nous resterons sur cette ligne aussi longtemps que nécessaire", a-t-il déclaré.

. Trump semble repousser à nouveau son ultimatum envers l'Iran

Carte montrant les principaux sites énergétiques (dépôts pétroliers ou gaziers, raffineries, gisements, centrales électriques, sites nuclaires civils ou militaires...) visés depuis le début du conflit au Moyen-Orient, à la fois en Iran et dans les pays voisins, du 28 février au 31 mars à 10h00 GMT, selon un recensement non exhaustif d'attaques de l'ONG Acled et les informations récoltées par les bureaux de l'AFP ( AFP / Sylvie HUSSON )

Donald Trump a semblé dimanche à nouveau repousser de 24 heures son ultimatum envers l'Iran, fixé à présent à "mardi 20H00" heure de Washington (00H00 GMT mercredi), dans un court message sur sa plateforme Truth Social.

Il avait auparavant estimé qu'il existait de "bonnes chances" de parvenir à un accord avec l'Iran lundi. Sans accord, "vous allez voir des ponts et des centrales électriques s'effondrer à travers tout le pays", a-t-il de nouveau menacé.

"Ouvrez le Putain de Détroit, espèce de tarés, ou vous vivrez en Enfer - VOUS ALLEZ VOIR!", avait écrit auparavant Donald Trump sur son réseau Truth Social, en ajoutant: "Gloire à Allah".

. L'Iran répond à Trump que "toute la région va brûler" par sa faute

"Vos actions imprudentes entraînent les Etats-Unis dans un véritable ENFER pour chaque famille, et toute notre région va brûler parce que vous insistez pour suivre les ordres de (Benjamin) Netanyahu", le Premier ministre israélien, a écrit le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, dans un message en anglais sur X.

. Les Emirats prêts à "se joindre" à tout effort pour rouvrir Ormuz

Le conseiller présidentiel Anwar Gargash a répété que les Emirats arabes unis étaient prêts à "se joindre à tout effort" mené par les Etats-Unis ou la communauté internationale pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Pour lui, la "stratégie" de l'Iran, qui vise régulièrement ses voisins du Golfe depuis le début de la guerre, risque d'accentuer l'influence d'Israël dans la région.

. Moscou veut que Washington "abandonne le langage des ultimatums"

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a dit dimanche vouloir que les Etats-Unis "abandonnent le langage des ultimatums" pour faciliter un "retour aux négociations", lors d'un appel téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araghchi.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a également déclaré dimanche à son homologue russe Sergueï Lavrov qu'il souhaitait travailler avec lui en vue d'une "désescalade" de la guerre au Moyen-Orient, ont annoncé les médias officiels chinois.