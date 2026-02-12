SYNTHESE 1-Les services publics américains dépensent beaucoup pour répondre à la demande croissante de centres de données, mais des problèmes d'accessibilité financière se posent

(De nouveaux détails et un nouveau contexte sur l'augmentation des plans d'investissement, la demande de centres de données et les problèmes d'accessibilité financière) par Laila Kearney, Vallari Srivastava et Pooja Menon

Les plus grandes compagnies d'électricité américaines augmentent leurs dépenses dans de nouvelles infrastructures électriques pour répondre à la demande croissante des centres de données. Des entreprises comme American Electric Power AEP.O et Exelon EXC.O ont dévoilé jeudi des plans d'investissement élargis et ont répondu aux questions concernant l'augmentation des factures d'électricité.

Les compagnies d'électricité ajoutent des lignes électriques et d'autres composants au réseau, car les centres de données - nécessaires à l'expansion des technologies d'intelligence artificielle de Big Tech qui stimulent cette croissance - font sortir la consommation d'électricité américaine de deux décennies de stagnation de la demande. Cette demande a entraîné une hausse des prix de l'électricité pour une grande partie du pays et a suscité une concurrence féroce entre les compagnies d'électricité pour capter cette croissance tant attendue.

Certains services publics réglementés, sur des marchés tels que l'interconnexion PJM du centre du littoral atlantique, tentent à présent de modifier les lois des États afin de pouvoir ajouter d'autres sources d'énergie sur le marché.

Jeudi, AEP a déclaré qu'elle étendait son plan d'investissement quinquennal au-delà de 72 milliards de dollars, après avoir identifié 5 à 8 milliards de dollars supplémentaires pour des projets de transmission et de production.

"Nous sommes au cœur d'un phénomène générationnel de croissance de la charge", a déclaré Bill Fehrman, directeur général d'AEP, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs jeudi, en faisant référence au doublement de la demande des clients potentiels des centres de données au cours des derniers mois. "Toutefois, il faut répondre à cette demande de manière responsable."

Exelon, quant à elle, a augmenté son plan d'investissement quadriennal à 41,3 milliards de dollars, contre 38 milliards de dollars précédemment.

Les actions d'AEP ont atteint un niveau record jeudi après-midi et celles d'Exelon ont augmenté de 8,8 % après la publication des résultats.

LA DEMANDE DES CENTRES DE DONNÉES AUGMENTE

À la suite d'une série d'annonces faites par les compagnies d'électricité et l'industrie des centres de données, de nombreux services publics continuent de faire état d'une demande croissante d'électricité de la part des centres de données.

AEP a déclaré avoir conclu des accords totalisant 56 gigawatts de charge de centres de données, soit le double du niveau d'octobre, avec des demandes pour 180 gigawatts supplémentaires.

Bien que l'on ne s'attende pas à ce que toute cette demande se concrétise, cette capacité combinée est suffisante pour alimenter tous les foyers des États-Unis. AEP a déclaré que 80 % de sa croissance est alimentée par les grandes entreprises à grande échelle, y compris Google d'Alphabet GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O et Meta META.O .

L'ABORDABILITÉ

Alors que les entreprises de services publics investissent massivement pour répondre à la demande, elles sont confrontées à une pression politique et réglementaire croissante pour protéger les clients résidentiels de l'augmentation des factures.

"La conversation s'est définitivement déplacée vers l'accessibilité financière", a déclaré James West, analyste chez Melius Research, qui a ajouté que des initiatives fédérales et étatiques étaient en cours pour maîtriser les factures d'électricité.

Exelon fait partie des services publics opérant au sein de l'interconnexion PJM, le plus grand réseau électrique et marché de gros de l'électricité d'Amérique du Nord, où les factures ont augmenté de plus de 20 % dans certaines régions au cours de l'année écoulée, les projections de la demande des centres de données dépassant l'offre nouvelle.

Exelon a proposé d'autoriser les entreprises réglementées du PJM à construire et à posséder leur propre production d'électricité, ce qui nécessiterait l'approbation du législateur dans plusieurs États du centre du littoral atlantique où il est présent et pourrait remettre en cause la part de marché des producteurs d'électricité indépendants.

Son directeur général, Calvin Butler, a déclaré que l'entreprise prévoyait de faire avancer ce dossier cette année.

Les producteurs d'électricité indépendants, qui détiennent actuellement la majeure partie de la production dans la zone PJM, se sont opposés à ce projet, arguant que la propriété de l'entreprise pourrait entraîner un transfert des coûts vers les clients captifs qui paient les dépenses d'infrastructure de l'entreprise réglementée dans leurs factures.

"Pour l'instant, il faut garder à l'esprit que tout est centré sur l'accessibilité financière et le maintien d'un système fiable", a déclaré Calvin Butler, directeur général d'Exelon, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats, jeudi.

AEP, qui soutient également l'expansion de la production réglementée, a déclaré qu'il visait à limiter les impacts sur les clients grâce à des prêts fédéraux, des subventions d'État et des conceptions tarifaires révisées.