SYNTHESE 1-Les prix à la consommation aux États-Unis augmentent modérément avant le conflit iranien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails du rapport, des commentaires d'analystes, des réactions du marché, des graphiques)

* L'indice des prix à la consommation augmente de 0,3 % en février

* Les loyers, l'essence et les denrées alimentaires sont à l'origine de la hausse de l'inflation

* L'IPC hors alimentation et énergie augmente de 0,2%

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté modérément en février, les loyers ayant maintenu un rythme régulier d'augmentation, bien que les ménages aient payé davantage pour l'essence et au supermarché. Le rapport sur l'indice des prix à la consommation publié mercredi par le département du travail a également montré que l'inflation sous-jacente était restée modérée le mois dernier. Il a toutefois été éclipsé par l'escalade de la guerre au Moyen-Orient , qui a fait grimper les prix du pétrole et de l'essence.

Les économistes prévoyaient une accélération de l'inflation en mars en raison de la hausse des coûts de l'énergie et s'attendaient à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés la semaine prochaine.

"En raison des événements dans le golfe Persique, les décideurs politiques et le public peuvent effectivement ignorer l'IPC de février en raison du choc énergétique qui se répercute sur les économies américaine et mondiale", a déclaré Joseph Brusuelas, économiste en chef chez RSM. "Les investisseurs prévoyants devraient s'attendre à une augmentation de l'inflation de 0,6 % en mars

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % le mois dernier après avoir progressé de 0,2 % en janvier, selon le Bureau des statistiques du travail du département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de l'IPC de 0,3 %.

Les loyers ont augmenté de 0,1 %, la plus faible hausse depuis janvier 2021. Les prix de l'essence ont augmenté de 0,8 % après avoir baissé pendant deux mois consécutifs. La hausse des prix s'explique par l'anticipation d'une escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Les prix à la pompe ont bondi de 20 % pour atteindre 3,58 dollars le gallon depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran à la fin du mois de février, selon les données de l'association de défense des automobilistes AAA. Les prix du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril, avant de se replier mardi, après que le président Donald Trump a déclaré que la guerre pourrait bientôt prendre fin. Le pétrole Brent s'échangeait à la hausse mercredi. L'IPC a également augmenté en raison de la répercussion continue, mais échelonnée, des droits de douane considérables imposés par Trump à l'adresse , qu'il a appliqués en vertu d'une loi destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale qui a depuis été invalidée par la Cour suprême des États-Unis .

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,4 % le mois dernier, sous l'effet d'un bond de 3,7 % des prix des bonbons et des chewing-gums. Les prix des fruits et légumes ont augmenté de 1,4 % et ceux des boissons non alcoolisées de 0,8 %. En revanche, les prix des produits laitiers et connexes ont baissé de 0,6 % et le coût des céréales et des produits de boulangerie a diminué de 0,2 %. Les prix des denrées alimentaires sont 3,1% plus élevés qu'il y a un an.

Au cours des 12 mois précédant février, l'IPC a progressé de 2,4 %, ce qui correspond à l'augmentation de janvier et reflète le fait que les chiffres élevés de l'année dernière ne sont plus pris en compte dans le calcul.

La Réserve fédérale suit les indices de prix des dépenses de consommation personnelle pour atteindre son objectif d'inflation de 2 % et devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés la semaine prochaine.

Bien que les entreprises aient absorbé une grande partie des taxes à l'importation, les économistes ont déclaré qu'il était peu probable qu'elles continuent à le faire, citant entre autres les relevés toujours plus élevés des coûts des intrants dans les enquêtes de l'Institute for Supply Management (Institut de gestion des approvisionnements). M. Trump a réagi à la décision de la Cour suprême en imposant des droits de douane globaux de 10 %, qui, selon lui, passeraient à 15 %.

Le dollar s'est apprécié par rapport à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté.

L'INFLATION DE BASE RESTE FAIBLE POUR L'INSTANT

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'IPC a augmenté de 0,2 % après avoir progressé de 0,3 % en janvier. L'inflation dite de base a été freinée par une troisième baisse mensuelle consécutive des prix des véhicules automobiles d'occasion, ainsi que par la moindre augmentation des loyers.

Toutefois, les prix de l'habillement ont augmenté de 1,3 %, tandis que le coût de l'ameublement et des opérations a progressé de 0,3 %, reflétant la répercussion des droits à l'importation. Les coûts de la santé ont augmenté de 0,5%, les services hospitaliers progressant de 0,6% et les prix des services médicaux de 0,3%.

Au cours des 12 mois précédant février, l'IPC de base a augmenté de 2,5 % après avoir augmenté dans les mêmes proportions en janvier, reflétant également des effets de base favorables. Les économistes ont déclaré qu'il était peu probable que les lectures de l'IPC de base se traduisent par des gains modérés de l'inflation PCE de base en février en raison de pondérations différentes et d'une force inattendue des prix des services dans le rapport de janvier sur l'indice des prix à la production .

Les données retardées de l'indice des prix PCE de janvier, attendues vendredi, devraient montrer une solide augmentation de l'inflation de base. Les données sur l'inflation PCE de février seront publiées le 9 avril.