SYNTHESE 1-Les bénéfices de TD Bank et de CIBC dépassent les attentes grâce à la diminution des provisions pour pertes sur prêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les banques canadiennes TD Bank TD.TO et CIBC CM.TO ont dépassé les attentes des analystes pour leurs bénéfices trimestriels jeudi, soutenues par des provisions pour pertes sur prêts plus faibles que prévu et par la vigueur de leurs activités nationales.

Les deuxième et cinquième banques du Canada ont respectivement enregistré des bénéfices importants pour le troisième trimestre et ont poursuivi une tendance plus large de provisions inférieures aux attentes, alors que certaines pressions des tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada se sont atténuées, tout en signalant la nécessité de faire preuve de prudence.

La Banque TD a déclaré des provisions pour pertes sur prêts - une somme d'argent que les banques mettent de côté en période d'incertitude économique pour se protéger contre les mauvais prêts - de 971 millions de dollars canadiens (702,76 millions de dollars canadiens), bien inférieures aux estimations des analystes de 1,21 milliard de dollars canadiens, selon les données de LSEG.

La banque a gagné 2,20 $CAN par action, ce qui est bien supérieur à l'estimation de 2,05 $CAN.

CIBC a enregistré des provisions de 559 millions de dollars canadiens, contre une estimation moyenne de 575,71 millions de dollars canadiens. Ce résultat, ainsi qu'une augmentation de 17 % du bénéfice net de ses activités nationales et une hausse de 87 % des marchés financiers, ont permis de dépasser les estimations de bénéfices. Par action, CIBC a gagné 2,16 $CAN, dépassant l'estimation de 2 $CAN.

Les banques avaient constitué des réserves au cours du deuxième trimestre, craignant un ralentissement macroéconomique alors que les tensions commerciales étaient au plus haut sur fond de menaces de guerre tarifaire du président américain Donald Trump. Bien que le Canada n'ait pas encore conclu d'accord commercial avec les États-Unis, les perspectives se sont considérablement améliorées depuis le début du mois d'avril.

Les prêteurs canadiens restent prudents à l'égard de l'économie nationale et américaine dans un contexte d'incertitude commerciale.

Les actions de la Banque TD ont augmenté de plus de 37 % cette année, à leur dernière clôture, éclipsant les gains à deux chiffres des six autres grandes banques canadiennes.

La remontée des actions de la TD fait suite à une année 2024 tumultueuse - lorsque la banque a accepté de payer plus de 3 milliards de dollars de pénalités aux régulateurs américains pour des accusations de blanchiment d'argent - terminant l'année en baisse de 10,6 %.

La pénalité a également déclenché une transformation plus large comprenant des changements au niveau de la direction et du conseil d'administration afin de se conformer au programme de remédiation contre le blanchiment d'argent ordonné par le gouvernement américain.

Plus tôt cette semaine, la Banque de Montréal

BMO.TO , la Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO et Banque Royale du Canada RY.TO ont battu les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à des provisions pour pertes sur prêts plus faibles que prévu.

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)