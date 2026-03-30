SYNTHESE 1-L'Iran qualifie d'"irréalistes" les propositions de paix des États-Unis, et Trump lance un nouvel avertissement à Téhéran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute Trump au paragraphe 1, ajoute des commentaires sur les usines de dessalement au paragraphe 11, met à jour le prix du pétrole au paragraphe 18, ajoute Bessent aux paragraphes 23-24)

* Israël déclare que l'Iran a lancé des vagues de missiles

* Israël déclare que deux drones en provenance du Yémen ont été interceptés

* L'armée de l'air israélienne cible des infrastructures iraniennes

* Le ministre iranien de la défense par intérim fait une déclaration provocante

* Trump exhorte l'Iran à débloquer le détroit d'Ormuz

par Alexander Cornwell, Trevor Hunnicutt et Asif Shahzad

Le président Donald Trump a averti lundi que les centrales énergétiques et les puits de pétrole de l'Iran seraient détruits si ce pays n'ouvrait pas le détroit d'Ormuz, après que Téhéran a qualifié les propositions de paix des États-Unis d'"irréalistes" et a tiré des vagues de missiles sur Israël.

L'armée israélienne a déclaré que deux drones en provenance du Yémen avaient également été interceptés lundi, deux jours après que les Houthis, alliés à l'Iran, soient entrés en guerre en tirant des missiles sur Israël, et que le Hezbollah libanais ait tiré des roquettes sur Israël.

Les forces israéliennes ont effectué des frappes de missiles sur ce qu'elles ont appelé des infrastructures militaires à Téhéran et des infrastructures utilisées par le Hezbollah soutenu par l'Iran à Beyrouth, laissant une fumée noire au-dessus de la capitale libanaise.

IRAN DÉFIANT Téhéran est resté inflexible dans la guerre qui dure depuis un mois , qui a commencé par des attaques américano-israéliennes contre l'Iran le 28 février et s'est étendue à toute la région, faisant des milliers de morts, perturbant l'approvisionnement en énergie et frappant l'économie mondiale. La majorité des personnes tuées se trouvent en Iran et au Liban, et nombre d'entre elles sont des civils.

L'Iran a effectivement bloqué le détroit d'Ormuz, une voie navigable étroite qui achemine normalement environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

L'Iran a déclaré lundi avoir reçu des propositions de paix américaines par le biais d'intermédiaires, à la suite des discussions qui ont eu lieu dimanche entre les ministres des affaires étrangères du Pakistan, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et de la Turquie.

Le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a toutefois déclaré que ces propositions étaient "irréalistes, illogiques et excessives".

"Notre position est claire. Nous subissons une agression militaire. Par conséquent, tous nos efforts et toutes nos forces sont concentrés sur notre défense", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Peu après les remarques de M. Baghaei, M. Trump a déclaré dans un message sur les médias sociaux que les États-Unis étaient en pourparlers avec un "régime plus raisonnable" pour mettre fin à la guerre en Iran, mais il a également lancé un nouvel avertissement concernant le détroit d'Ormuz. "De grands progrès ont été réalisés, mais si, pour une raison quelconque, un accord n'est pas conclu rapidement, ce qui sera probablement le cas, et si le détroit d'Ormuz n'est pas immédiatement "ouvert aux affaires", nous conclurons notre charmant "séjour" en Iran en faisant exploser et en anéantissant complètement toutes leurs centrales électriques, leurs puits de pétrole et l'île de Kharg", a écrit M. Trump.

M. Trump a également menacé d'attaquer les usines de dessalement qui fournissent de l'eau propre à l'Iran. Il a déclaré la semaine dernière qu'il suspendrait les attaques contre les centrales énergétiques iraniennes pendant dix jours, soit jusqu'au 6 avril, heure américaine.

Un responsable pakistanais de la sécurité, dont le pays tente de jouer un rôle de médiateur dans la guerre, a déclaré qu'à ce stade, il semblait peu probable que des pourparlers directs entre les États-Unis et l'Iran aient lieu cette semaine.

"Nous faisons de notre mieux pour que cela se produise le plus tôt possible", a déclaré ce responsable.

M. Baghaei a également déclaré que le parlement iranien examinait la possibilité de sortir du traité de non-prolifération nucléaire, qui reconnaît le droit de développer, de rechercher, de produire et d'utiliser l'énergie nucléaire tant que l'on ne cherche pas à se doter d'armes nucléaires.

M. Trump a cité le fait d'empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires comme l'une des raisons pour lesquelles il a attaqué l'Iran le 28 février. Téhéran nie chercher à se doter d'un arsenal nucléaire.

Dimanche, M. Trump a déclaré que les États-Unis et l'Iran s'étaient rencontrés "directement et indirectement". Mais il a également envoyé davantage de troupes américaines dans la région et l'Iran est resté défiant, maintenant son blocus du détroit d'Ormuz.

CRAINTE D'UNE ESCALADE

L'Iran a tiré sur des États arabes du Golfe pendant le conflit et la guerre a été ravivée entre Israël et le Hezbollah au Liban, où un soldat de la paix de l'ONU originaire d'Indonésie a été tué par l'explosion d'un projectile sur l'une de ses positions dans le sud du Liban dimanche. Un autre casque bleu a été grièvement blessé.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 66 cents ou 0,6% à 113,23 dollars le baril à 1431 GMT, après une hausse de 4,2% vendredi, et sont en voie d'atteindre une hausse mensuelle record .

Les attaques des Houthis contre Israël ont soulevé la perspective qu'ils pourraient cibler et bloquer une deuxième route maritime importante, le détroit de Bab el-Mandeb.

Le marché pétrolier a pratiquement écarté la perspective d'une fin négociée de la guerre et "se prépare à une forte escalade des hostilités militaires", a déclaré Vandana Hari, de Vanda Insights, un fournisseur de services pour le marché pétrolier.

Selon le Financial Times, M. Trump a déclaré dimanche dans une interview que les États-Unis pourraient s'emparer de l'île de Kharg, d'où l'Iran exporte une grande partie de son pétrole.

La prise de contrôle de Kharg nécessiterait l'envoi de troupes au sol. Le ministère américain de la défense envoie des milliers de soldats au Moyen-Orient, donnant à M. Trump la possibilité de lancer une offensive terrestre, mais il n'a approuvé aucun de ces plans, selon de nombreux médias.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré lundi que le marché mondial du pétrole était bien approvisionné.

"Avec le temps, les États-Unis vont reprendre le contrôle des détroits et la liberté de navigation sera assurée, que ce soit par des escortes américaines ou multinationales", a déclaré M. Bessent lors d'une interview accordée à Fox News.

L'Iran a confirmé lundi la mort du commandant de la marine des gardiens de la révolution, Alireza Tangsiri, le dernier de ses dirigeants à avoir été tué, y compris le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a été remplacé par son fils, Mojtaba Khamenei.

Mais les assassinats et les semaines de bombardements n'ont pas réussi à faire taire les batteries de missiles et de drones de l'Iran.

Le Koweït a déclaré lundi qu'un ressortissant indien avait été tué lors d'une attaque iranienne contre une centrale électrique et une usine de dessalement dans le pays. Les gardiens de la révolution iraniens ont par la suite nié toute implication.

Un bâtiment industriel et un réservoir de stockage de carburant situés près de la base principale de la marine israélienne à Haïfa, dans le nord du pays, ont été touchés par les débris d'un missile intercepté, ont indiqué les services de lutte contre les incendies israéliens.

Le Hezbollah a par la suite déclaré qu'il avait visé la base navale.