Synopsys soutenu par un relèvement à l'achat chez HSBC

Synopsys s'adjuge 1,9% à 433 USD à Wall Street, après un relèvement de recommandation de la part de HSBC, de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours porté de 490 à 700 USD sur le titre de l'éditeur de progiciels destinés à l'industrie des puces et des équipements informatiques et électroniques.

L'établissement britannique justifie son optimisme sur le dossier par deux principaux facteurs : le passage progressif de Synopsys à un modèle intégrant davantage de redevances et l'accélération attendue de l'activité EDA grâce à l'IA agentique.

Selon la banque, Synopsys, dont le fonctionnement actuel consiste à développer une technologie une fois, puis à la vendre sous licence à de nombreux clients, envisage désormais d'adopter un modèle combinant le paiement d'une licence et le versement de redevances liées notamment aux volumes de puces produits.

"Parallèlement, l'intégration d'agents d'IA dans les logiciels d'automatisation de la conception électronique (EDA) pourrait soutenir la croissance du chiffre d'affaires grâce à des prix plus élevés et à une utilisation accrue des différents outils de conception", ajoute HSBC.

L'établissement estime que ces évolutions pourraient faire passer la croissance annuelle moyenne du bénéfice de Synopsys de 7% sur la période 2024-2026 à 28% sur 2026-2028, ce qui pourrait, selon lui, favoriser une revalorisation significative du titre.

La prévision de BPA de HSBC pour l'exercice 2027, à 20,01 USD, est désormais supérieure de 13% au consensus des analystes, et son objectif de cours de 700 USD repose sur un multiple de 35 fois cette estimation de BPA, contre 33 fois celle pour 2026, précédemment.