Synopsys soutenu en Bourse par l'entrée du fonds activiste Elliott
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 16:36
Le fonds estime que les performances financières de Synopsys pourraient mieux refléter son potentiel et entend accompagner l'entreprise pour améliorer son efficacité opérationnelle, sa rentabilité et sa capacité de monétisation. Basée en Californie, la société propose des logiciels d'automatisation de la conception électronique ainsi que des services de design, indispensables au développement de semi-conducteurs, notamment pour les applications d'IA.
Synopsys bénéficie également de partenariats stratégiques, dont celui avec Nvidia, qui a acquis pour 2 milliards de dollars d'actions en décembre dans le cadre d'une collaboration technologique. La demande croissante en infrastructures d'intelligence artificielle renforce les tensions sur l'approvisionnement en composants, et le groupe anticipe que ces contraintes, notamment sur les mémoires, pourraient se prolonger jusqu'en 2027.
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