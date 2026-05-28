Synopsys revoit à la hausse ses prévisions annuelles concernant la demande en logiciels de conception de puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le paragraphe 6 pour préciser que M. Ghazi a déclaré que les outils d'IA et les redevances sur les puces constituent deux initiatives distinctes visant à accroître les ventes dans différents segments de reporting financier) par Stephen Nellis et Harshita Mary Varghese

Synopsys SNPS.O a revu à la hausse ses prévisions de résultats annuels mercredi, signe d'une demande soutenue pour ses logiciels de conception de puces de la part d'entreprises qui se livrent à une course effrénée pour développer des puces et des infrastructures d'IA.

La demande liée à l'IA est forte, les fabricants de puces et les hyperscalers investissant dans des conceptions de semi-conducteurs plus complexes et des systèmes intelligents. Synopsys prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 9,63 et 9,71 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 9,56 à 9,66 milliards de dollars, avec un point médian supérieur aux estimations des analystes de 9,63 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 14,72 et 14,80 dollars par action, supérieur aux estimations des analystes de 14,45 dollars par action. Synopsys a également conclu un accord avec Elliott Investment Management qui accordera un siège au conseil d'administration à l'associé gérant de l'investisseur activiste, Jesse Cohn.

Le directeur général de Synopsys, Sassine Ghazi, a déclaré à Reuters qu'il avait eu des discussions "constructives" avec M. Cohn sur la manière de générer davantage de revenus à partir des logiciels et de la propriété intellectuelle de la société. M. Ghazi a indiqué que la société travaillait sur de nouveaux accords avec de grands clients, dans le cadre desquels ceux-ci paieront davantage pour des outils logiciels d'IA, notamment des "agents ingénieurs" qui contribuent à stimuler la productivité. Afin de stimuler séparément les revenus de l'activité de concession de licences de propriété intellectuelle de la société, M. Ghazi a précisé que ces accords impliqueront également que les clients versent des redevances pour chaque puce fabriquée à l'aide de la technologie Synopsys.

"L'IA, qui modifie l'équilibre entre l'ingénieur humain et l'ingénieur agent, marque un tournant qui nous amène à avoir une conversation différente avec nos clients, c'est donc du côté des logiciels", a déclaré M. Ghazi. "Du côté de la propriété intellectuelle, on observe clairement une tendance dans les centres de données chez les hyperscalers à construire leurs propres puces. On ne peut pas construire ses propres puces sans la participation de la propriété intellectuelle de Synopsys."

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,41 et 2,46 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,41 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 2,28 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 2,25 milliards de dollars.

L'action Synopsys a reculé d'environ 1,5 % dans les échanges après la clôture de la Bourse à la suite de la publication des résultats.