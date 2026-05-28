Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SOITEC SOIT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 34% en données publiées sur un an, mais supérieur aux attentes, ajoutant que l'amélioration séquentielle pour 2026-2027 devrait être moins marquée que lors des exercices précédents.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a annoncé jeudi que Centre Manche Energies, société de projet détenue à 100% par le géant pétrolier et gazier, a déposé la demande d'Autorisation Unique pour son projet éolien offshore géant d'une capacité de 1,5 gigawatts (GW) prévu au large des côtes normandes.

* SANOFI SASY.PA a annoncé jeudi que son traitement Venglustat avait été accepté pour un examen prioritaire aux États-Unis afin de traiter la maladie de Gaucher de type 3.

* L'OREAL OREP.PA - Berenberg a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* BOUYGUES BOUY.PA - Colas, filiale du groupe français, a remporté sept contrats en Finlande pour environ 76 millions d'euros, a-t-elle annoncé jeudi.

* ADYEN ADYEN.AS a annoncé mercredi soir que son directeur financier, Ethan Tandowsky, quitterait ses fonctions fin août pour occuper un poste en dehors du secteur de la fintech. La société néerlandaise a précisé qu'elle était à la recherche d'un remplaçant.

* EDISON EDNn.MI - EDF a reporté à l'année prochaine son projet de cession d'une participation dans sa filiale italienne Edison, alors que les perturbations dans l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) liées au conflit avec l'Iran persistent, ont indiqué deux sources proches du dossier.

* AEGON AEGN.AS - L'assureur néerlandais a annoncé jeudi qu'il allait transférer son siège social dans le Delaware et a proposé un nouveau cadre de gouvernance.

* BT BT.L - Le gouvernement britannique s'opposera à toute tentative du milliardaire indien Sunil Bharti Mittal visant à augmenter sa participation dans le groupe britannique de télécommunications, invoquant la nécessité de préserver le contrôle souverain sur les "infrastructures nationales essentielles", rapporte jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* PROXIMUS PROX.BR - L'opérateur de télécommunications belge a revu jeudi à la hausse ses prévisions d'investissements après l'acquisition des 50,1% restants du capital d'Unifiber pour 75 millions d'euros.

* EDREAMS EDRE.MC - La société espagnole de réservation de voyages en ligne a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice net annuel, mais n'a pas atteint les estimations des analystes, son principal moteur de revenus, la base d'abonnés Prime, ayant continué à croître à un rythme plus lent.

* ORLEN - Le plus grand groupe énergétique polonais a publié jeudi une hausse de 22,8% de son bénéfice de base ajusté au premier trimestre, dépassant les attentes, la guerre en Iran ayant entraîné une forte augmentation des marges de raffinage.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)