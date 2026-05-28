 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Israël bombarde Tyr après avoir déclaré "zone de combat" une vaste partie du sud du Liban
information fournie par AFP 28/05/2026 à 05:50

Une femme se fraye un chemin à travers les décombres sous le regard d'un soldat libanais, sur le site d'un immeuble résidentiel touché la veille par une frappe israélienne près de la ville de Burj al-Shamali, au sud de Tyr, le 27 mai 2026 ( AFP / KAWNAT HAJU )

Une femme se fraye un chemin à travers les décombres sous le regard d'un soldat libanais, sur le site d'un immeuble résidentiel touché la veille par une frappe israélienne près de la ville de Burj al-Shamali, au sud de Tyr, le 27 mai 2026 ( AFP / KAWNAT HAJU )

L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir frappé la ville de Tyr, dans le sud du Liban, un jour après avoir averti qu'elle considérait comme une "zone de combat" tout le territoire libanais au sud du fleuve Zahrani, à une quarantaine de kilomètres de la frontière.

Après avoir ordonné aux habitants de plusieurs quartiers de Tyr d'évacuer en prévision d'un "emploi de la force" à venir, l'armée israélienne a confirmé avoir "commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah dans la région de Tyr".

L'Agence nationale d'information (Ani) libanaise a rapporté deux séries de frappes jeudi matin sur la ville et une zone située à l'est de celle-ci, touchant un bâtiment et provoquant un incendie à Tyr.

L'armée israélienne a également annoncé jeudi matin avoir intercepté une "cible aérienne suspecte" se dirigeant vers ses forces dans le sud du Liban.

Israël intensifie ces derniers jours ses opérations terrestres et aériennes dans l'est et le sud du pays voisin, où le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah a fait état de combats "directs", en dépit du cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 17 avril, mais que les deux parties s'accusent de violer.

Alors que de nombreux Libanais tentent de célébrer l'Aïd al-Adha, la grande fête musulmane, l'armée israélienne, a appelé tous les habitants qui se trouveraient dans le sud du Liban à évacuer vers la rive nord du Zahrani.

Cette escalade intervient juste avant une réunion militaire entre les deux pays prévue vendredi au Pentagone, et à l'approche de nouvelles sessions de négociations sous parrainage américain les 2 et 3 juin.

- "Affrontements directs" -

Des combattants "se sont livrés à des affrontements directs avec les forces ennemies" mercredi à Zawtar el-Charqiyé, a annoncé de son côté le Hezbollah, faisant aussi état de trois attaques de drones contre des troupes dans le nord d'Israël.

Frappe israélienne contre Tyr, dans le sud du Liban, le 27 mai 2026 ( AFP / KAWANT HAJU )

Frappe israélienne contre Tyr, dans le sud du Liban, le 27 mai 2026 ( AFP / KAWANT HAJU )

Il a revendiqué depuis mardi des tirs et attaques de drone contre des forces israéliennes tentant de s'infiltrer dans cette localité, stratégique pour sa proximité avec Nabatiyé.

Zawtar el-Charqiyé se situe à la lisière de la "ligne jaune" délimitant la bande d'une dizaine de kilomètres dont l'armée israélienne a pris le contrôle dans le sud du Liban, y interdisant l'accès aux habitants et y menant de larges opérations de démolition.

L'armée israélienne avait déclaré mardi étendre ses opérations au sol au-delà de la "ligne jaune".

- "Etendre l'autorité de l'Etat" -

Le Liban a été aspiré dans la guerre au Moyen-Orient quand le Hezbollah a rouvert le 2 mars un front contre Israël, en soutien à l'Iran après l'attaque israélo-américaine du 28 février.

Un immeuble détruit par une frappe israélienne à Burj al-Shamali, dans le sud du Liban, le 27 mai 2026 ( AFP / KAWNAT HAJU )

Un immeuble détruit par une frappe israélienne à Burj al-Shamali, dans le sud du Liban, le 27 mai 2026 ( AFP / KAWNAT HAJU )

Les frappes israéliennes ont tué 3.269 personnes depuis, selon un nouveau bilan mercredi du ministère de la Santé.

Parmi elles, au moins 31 ont été tuées mardi, dont au moins 15 habitants de Burj al-Shemali, près de Tyr, selon le maire de cette localité. Un photographe de l'AFP a vu mercredi des secouristes extraire un corps des décombres, tandis qu'une pelleteuse dégageait des amas de gravats.

Dans l'ouest de la Bekaa, la localité de Machghara qui abritait des centaines de familles déplacées est désormais déserte après plusieurs jours de bombardements israéliens.

Son maire, Iskandar Barakeh, fait part à l'AFP de sa crainte de voir la région, par où transitent combattants et matériel du Hezbollah, "se transformer en arrière-front".

La délégation militaire dirigée par le général Georges Rizkallah qui doit rencontrer vendredi des militaires israéliens "insistera sur la nécessité de mettre fin aux hostilités et présentera le plan de l'armée visant à restreindre les armes du Hezbollah et étendre l'autorité de l'Etat sur le territoire libanais", a indiqué une source militaire à l'AFP.

Proche orient
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 06:16

    C'était 10km, maintenant 40km. Crimes de guerre sur Crimes de guerre.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ERNESTO BENAVIDES )
    Mexique: la Banque centrale abaisse sa prévision de croissance pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.05.2026 08:06 

    La Banque centrale du Mexique a abaissé sa prévision de croissance pour 2026 en raison de la faible performance économique de la deuxième économie latino-américaine en début d'année, selon un rapport publié mercredi. Banxico a revu à la baisse sa prévision de PIB ... Lire la suite

  • Des personnes déplacées se recueillent devant les tombes de leurs proches tués pendant le conflit avec Israël, le 27 mai 2026 près de Saïda, dans le sud du Liban ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )
    Les Etats-Unis frappent l'Iran qui réplique en visant une base américaine
    information fournie par AFP 28.05.2026 05:49 

    Les Etats-Unis ont abattu quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud du pays dans la nuit de mercredi à jeudi, entraînant des représailles de Téhéran qui a visé une base américaine, dans ce qui constitue les affrontements les plus ... Lire la suite

  • Une femme indigène face à un contingent de policiers lors d'une manifestation contre le gouvernement bolivien, à La Paz, le 27 mai 2026 ( AFP / Marvin RECINOS )
    Manifestations en Bolivie: le président Paz met en garde contre un "point de rupture"
    information fournie par AFP 28.05.2026 05:47 

    Le président bolivien Rodrigo Paz a averti mercredi que la crise qui secoue le pays depuis près d'un mois "approche du point de rupture", lors d'une nouvelle journée de manifestations réclamant sa démission. "Le pays a besoin d'ordre (...) Le temps est compté", ... Lire la suite

  • Sur la place Enghelab de Téhéran, le 26 mai 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes en Iran
    information fournie par AFP 28.05.2026 03:52 

    Les Etats-Unis ont a abattu quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud du pays dans la nuit de mercredi à jeudi, la deuxième opération américaine de ce type cette semaine. Quatre drones d'attaque qui représentaient une "menace autour ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank