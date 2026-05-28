Synopsys recule après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

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28 mai - ** L'action Synopsys SNPS.O a reculé de 2,5 % à 513,00 $ avant l'ouverture de la bourse, bien que la société ait revu à la hausse ses prévisions annuelles

** Les analystes de JPMorgan ont déclaré que ces perspectives « semblent prudentes », laissant une marge de hausse alors que la demande en conception de puces basées sur l'IA reste solide

** Mercredi, SNPS a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année à 14,72-14,80 dollars, soit un niveau supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 14,45 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le fabricant de logiciels de conception de puces a également annoncé avoir conclu un accord avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management pour nommer l'un de ses partenaires au conseil d'administration de SNPS

** La note moyenne de 25 analystes est “Acheter”; l'objectif de cours médian des analystes est de 577,50 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 10 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action à 525,92 $ — données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, SNPS a progressé d'environ 12 %, sous-performant la hausse de 14,8 % de l'indice Nasdaq

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