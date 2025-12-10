Synopsys grimpe après avoir prévu un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions de la société de conception de logiciels de semi-conducteurs Synopsys SNPS.O augmentent de 2,5 % à 488,5 $ après les heures d'ouverture

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour le T1 2026 entre 3,52 $ et 3,58 $, au-dessus des estimations des analystes de 3,32 $, selon les données compilées par LSEG ** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 2,25 milliards de dollars, contre 1,63 milliard de dollars l'année dernière

** Jusqu'à la clôture de la séance, l'action a baissé d'environ 2 % depuis le début de l'année