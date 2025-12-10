 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Synopsys grimpe après avoir prévu un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 23:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions de la société de conception de logiciels de semi-conducteurs Synopsys SNPS.O augmentent de 2,5 % à 488,5 $ après les heures d'ouverture

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour le T1 2026 entre 3,52 $ et 3,58 $, au-dessus des estimations des analystes de 3,32 $, selon les données compilées par LSEG ** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 2,25 milliards de dollars, contre 1,63 milliard de dollars l'année dernière

** Jusqu'à la clôture de la séance, l'action a baissé d'environ 2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SYNOPSYS
475,8300 USD NASDAQ +2,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank