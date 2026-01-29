 Aller au contenu principal
Wall Street plombée par la chute de Microsoft
information fournie par AFP 29/01/2026 à 22:28

Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé orientée à la baisse jeudi, lestée par la chute de Microsoft , poids lourd technologique dont les résultats trimestriels ont été accueillis froidement par la place américaine.

Le Dow Jones est parvenu à grappiller 0,11% mais l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,72% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,13%, des chiffres toutefois éloignés des plus bas auxquels évoluaient les indices en milieu de séance.

