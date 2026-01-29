Les ventes et les bénéfices d'Apple dépassent les estimations

29 janvier - ** Les actions d'Apple AAPL.O ont augmenté de 2,5 % à 264,84 $ dans les échanges prolongés

** Le chiffre d'affaires de l'iPhone a atteint 85,27 milliards de dollars au premier trimestre fiscal, dépassant largement les estimations de 78,65 milliards de dollars - LSEG

** Le chiffre d'affaires du trimestre de décembre s'élève à 143,8 milliards de dollars, soit une hausse de 16 % par rapport à l'année précédente, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 138,48 milliards de dollars

** Le bénéfice par action s'est élevé à 2,84 dollars pour le premier trimestre fiscal, contre 2,67 dollars estimés

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre fiscal en Grande Chine a bondi de 38 % pour atteindre 25,53 milliards de dollars, dépassant l'estimation de Visible Alpha qui était de 21,32 milliards de dollars

** Apple dispose d'une base installée de plus de 2,5 milliards d'appareils, a déclaré le directeur général Tim Cook à Reuters

** L'iPhone 17 a connu une croissance à deux chiffres du nombre d'utilisateurs ayant abandonné Android en Chine - Tim Cook

** Les actions ont augmenté de 8,6 % en 2025