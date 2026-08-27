Synopsys en hausse alors que la vague de dépenses dans l'IA entraîne une révision à la hausse des prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Le titre Synopsys SNPS.O progresse de 10,8% à 454,34 dollars après que le fabricant de logiciels de conception de puces a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

** Le titre atteint son plus haut niveau depuis près de deux mois et est en passe d’enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis septembre de l’année dernière si les cours se maintiennent à leur niveau actuel

** "L’IA génère une complexité sans précédent et une demande croissante en matière de propriété intellectuelle (IP) sur silicium et de solutions d’ingénierie", a déclaré le directeur général Sassine Ghazi

** SNPS fournit des logiciels que les entreprises utilisent pour concevoir et développer des puces

** Ces résultats offrent un nouvel aperçu de la manière dont l’essor des dépenses liées à l’IA profite aux entreprises de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs

** SNPS prévoit pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires compris entre 9,69 et 9,74 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 9,63 à 9,71 milliards de dollars

** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 15,04 et 15,10 dollars par action, contre une prévision antérieure de 14,72 à 14,80 dollars par action

** Le titre a perdu 12,7% depuis le début de l’année à la dernière clôture