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Synopsys conclut un accord avec Elliott et annonce l'arrivée de Jesse Cohn au conseil d'administration
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 23:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon Synopsys, la nomination de M. Cohn porte le nombre de membres du conseil d'administration à 11

* M. Cohn est un investisseur chevronné dans le secteur des technologies

* M. Cohn rejoindra le comité de gouvernance d'entreprise et de nomination du conseil d'administration

(Ajoute des détails sur l'engagement et l'historique d'Elliott) par Svea Herbst-Bayliss

Le fabricant de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O a conclu un accord avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management qui accordera un siège au conseil d'administration à Jesse Cohn, associé gérant de l'investisseur activiste, a annoncé mercredi la société.

Le conseil d'administration passe à 11 membres avec la nomination de M. Cohn, qui rejoindra également le comité de gouvernance d'entreprise et de nomination du conseil, a-t-elle ajouté.

Synopsys, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 100 milliards de dollars et qui compte parmi ses clients Tesla et Alphabet, la société mère de Google, a mené des discussions avec Elliott , l'un des activistes les plus puissants du secteur, pendant environ deux mois.

“Synopsys est essentiel pour l'industrie mondiale des puces électroniques et est bien placé pour tirer parti de l'augmentation des investissements dans l'IA et de la complexité technique”, a déclaré M. Cohn dans un communiqué.

Elliott, qui a déjà réalisé des investissements fructueux dans des entreprises technologiques et de semi-conducteurs, a poussé la société à améliorer ses marges, et le cours de l’action Synopsys a grimpé d’environ 20 % depuis que l’implication d’Elliott a été rendue publique. Le fonds spéculatif a constitué une participation de plusieurs milliards de dollars dans la société, ont indiqué des sources proches du dossier.

Les analystes du secteur ont déclaré que Synopsys était essentielle à l’industrie des semi-conducteurs, mais ont noté que ses actions étaient à la traîne par rapport à l’indice SMH des semi-conducteurs depuis novembre 2022, date de la sortie de ChatGPT. Les ventes mondiales de puces ont atteint un record de 792 milliards de dollars en 2025 et sont en passe de dépasser les 1 000 milliards de dollars en 2026.

Elliott a laissé entendre que Synopsys disposait d’une marge de manœuvre pour améliorer ses marges et sa performance financière, ce qui permettrait de rapprocher ses résultats de ceux de Cadence Design Systems. Cadence et Synopsys forment le duopole dominant sur le marché de l’automatisation de la conception électronique (EDA), contrôlant les logiciels et la propriété intellectuelle utilisés pour concevoir la quasi-totalité des semi-conducteurs modernes.

Basée à Sunnyvale, en Californie, Synopsys est depuis des décennies l'un des principaux fournisseurs d'Advanced Micro Devices, de Nvidia et d'autres entreprises en matière de logiciels utilisés pour déterminer comment agencer les dizaines de milliards de transistors qui composent les puces semi-conductrices.

Synopsys a nommé Sassine Ghazi au poste de directeur général en janvier 2024 et celui-ci annoncera les résultats financiers mercredi.

M. Cohn est associé gérant chez Elliott, aux côtés de Gordon Singer, le fils du fondateur Paul Singer. Ensemble, ils dirigent le comité d'investissement d'Elliott. Ce fonds spéculatif gère environ 80 milliards de dollars d'actifs.

M. Cohn possède une expertise en matière d'investissements technologiques et a rejoint le conseil d'administration de Twitter en mars 2020. Il a quitté le conseil après avoir élaboré un plan de transformation qui a conduit à un doublement du cours de l'action de la société de médias sociaux avant qu'elle ne soit rachetée par Elon Musk et rebaptisée X. Il a également siégé auparavant aux conseils d'administration de Citrix, eBay et athenahealth.

“En tant que membre expérimenté du conseil d'administration, Jesse apporte une perspective unique et différenciée”, a déclaré Aart de Geus, président exécutif et cofondateur de Synopsys.

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SYNOPSYS
525,9200 USD NASDAQ -1,62%
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