Synopsys chute, Piper Sandler le rétrograde à "neutre"

13 janvier - ** Les actions du fournisseur de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O chutent de 3,7 % à 513,55 $ avant le marché

** Piper Sandler rétrograde l'action de "surpondérer" à "neutre"

** Réduit l'objectif de cours à 520 $ contre 602 $, soit un potentiel de baisse de 2,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Les entreprises de semi-conducteurs réaffectent leurs ressources à la fabrication de puces d'intelligence artificielle, ce qui constitue un risque pour l'activité de propriété intellectuelle de 1,75 milliard de dollars

** La note moyenne de 25 analystes est "acheter"; la prévision médiane est de 557,50 $ - données compilées par LSEG

** SNPS a chuté de 3,2 % en 2025