 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les bénéfices américains restent solides
information fournie par Amundi 02/03/2026 à 12:04

Hebdo des marchés

Hebdo des marchés

Optimisme des PDG américains sur le capex, baisse du sentiment des investisseurs dans l'UE, lente normalisation monétaire au Japon… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Les actions américaines ont connu une nouvelle saison positive de publication des résultats pour le 4e trimestre 2025, avec une croissance des bénéfices combinés – c'est-à-dire les bénéfices réels des entreprises ayant publié leurs résultats plus les bénéfices estimés de celles qui ne l'ont pas encore été fait -  d'environ 14 % en glissement annuel, au 20 février 2026. Bien que cette croissance des bénéfices soit légèrement inférieure à ce que nous avons observé au 3e trimestre, elle est bien supérieure à l'estimation au début de la saison de publication (environ 9 %). Les technologies de l'information sont à nouveau en tête, mais nous continuons à observer des signes d'élargissement des bénéfices à d'autres secteurs, avec de solides résultats des secteurs industriel, financier et des services de communication.

En Europe, la saison de publication a été peu dynamique, sans croissance au niveau de l'indice. Mais beaucoup d'entreprises n'ont pas encore publié leurs résultats en Europe. Le secteur financier a de nouveau enregistré un trimestre solide avec des améliorations significatives, tandis que le secteur de la consommation cyclique continue à peser.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:26 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Attendre un test du support
    WAVESTONE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:18 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • BOIRON SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    BOIRON SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.03.2026 11:47 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank