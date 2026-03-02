Les bénéfices américains restent solides

Hebdo des marchés

Optimisme des PDG américains sur le capex, baisse du sentiment des investisseurs dans l'UE, lente normalisation monétaire au Japon… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Les actions américaines ont connu une nouvelle saison positive de publication des résultats pour le 4e trimestre 2025, avec une croissance des bénéfices combinés – c'est-à-dire les bénéfices réels des entreprises ayant publié leurs résultats plus les bénéfices estimés de celles qui ne l'ont pas encore été fait - d'environ 14 % en glissement annuel, au 20 février 2026. Bien que cette croissance des bénéfices soit légèrement inférieure à ce que nous avons observé au 3e trimestre, elle est bien supérieure à l'estimation au début de la saison de publication (environ 9 %). Les technologies de l'information sont à nouveau en tête, mais nous continuons à observer des signes d'élargissement des bénéfices à d'autres secteurs, avec de solides résultats des secteurs industriel, financier et des services de communication.

En Europe, la saison de publication a été peu dynamique, sans croissance au niveau de l'indice. Mais beaucoup d'entreprises n'ont pas encore publié leurs résultats en Europe. Le secteur financier a de nouveau enregistré un trimestre solide avec des améliorations significatives, tandis que le secteur de la consommation cyclique continue à peser.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.