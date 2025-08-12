Synergy CHC Corp devrait afficher un bénéfice de 8 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Synergy CHC Corp SNYR.OQ SNYR.O devrait publier ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Westbrook dans le Maine devrait déclarer des revenus de 10,8 millions de dollars, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Synergy CHC Corp est un bénéfice de 8 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Synergy CHC Corp est de 10,00 $, soit environ 61,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 3,84 $

12 août - Ce résumé a été généré par machine le 12 août à 13:20 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.