Synergie : l'international porte la croissance, la France marque le pas

Synergie a réalisé un chiffre d'affaires de 1,71 milliard d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 8% sur un an et de 2,3% à devises et périmètre constants, soutenu notamment par ses acquisitions en Suisse et au Canada.

L'international, qui représente désormais près de 64% de l'activité, a progressé de 13,6%, avec une dynamique particulièrement favorable en Europe du Sud.

En France, le chiffre d'affaires est resté quasiment stable à 622,8 millions d'euros, malgré un ralentissement observé au deuxième trimestre.

L'Ebitda a reculé à 61,4 millions d'euros, contre 63,2 millions un an plus tôt, ramenant la marge de 4% à 3,6%. Le groupe invoque notamment une concurrence accrue ainsi que les coûts d'intégration et l'effet dilutif de ses récentes acquisitions.

Synergie a dégagé un bénéfice net consolidé de 24,5 millions d'euros au premier semestre 2026, après prise en compte d'une charge d'impôt de 16,6 millions et d'un résultat financier positif de 1,1 million.

Le groupe s'appuie par ailleurs sur une situation financière solide, avec une trésorerie nette de 258,5 millions d'euros et des capitaux propres de 762,3 millions.

Pour le second semestre, Synergie adopte une approche prudente face aux incertitudes économiques et géopolitiques, accentuées par le conflit au Moyen-Orient. Le groupe reste néanmoins confiant dans la poursuite de son développement, notamment grâce à l'intégration de ses acquisitions en Suisse et au Canada et à la bonne dynamique de plusieurs marchés, en particulier en Europe du Sud.

Synergie publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2026 le 21 octobre après Bourse.