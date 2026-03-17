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Synergie finalise l'acquisition d'Agilus Work Solution au Canada
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 08:15

Synergie a annoncé la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire au capital d'Agilus Work Solution.

Fondé en 1976, Agilus s'est imposé comme le 8ème acteur du marché de l'intérim au Canada et s'appuie sur un réseau de 14 agences et devrait générer un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars canadiens, soit environ 190 millions d'euros.

Le rapprochement des deux réseaux permettra au Groupe Synergie de bénéficier d'une présence nationale renforcée et offrira aux clients et aux candidats des solutions complémentaires, notamment dans les domaines de l'ingénierie et des services numériques.

Cette opération de croissance externe permet également à Synergie de confirmer son ambition de développer significativement ses activités au Canada et d'atteindre une taille critique sur le marché nord-américain.

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